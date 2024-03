Roberto Vilar: "Son os chistes de sempre con outro envoltorio"

As entradas para asistir ao espectáculo de Roberto Vilar en Burela están á venda na súa web robertovilar.com ou en Ataquilla.com ata o mesmo día. A cita é o 9 de marzo ás oito da tarde no auditorio da casa da cultura burelá.

Como xurde Celebreixon?

Un día dinme conta de que cumpría 30 anos pintando a mona, sen ter que traballar para vivir, como dixo meu pai: "Mira canto tes que traballar para poder vivir sen traballar". E decidín celebralo o máis achegado ao público posible, iso dácho un teatro, empezamos a preparalo e quedou un espectáculo bonito e moi persoal.

Por que lle puxo ese nome?

Era unha festa, no Land Rober sempre andamos xogando co inglés. Pois imos aplicar esa fórmula ao título, e agora vai haber que invitar a Rosa López.

Cal é o obxectivo?

É unha comedia pero hai moita emoción. Tamén hai momentos nos que a xente chora por esa liña fina entre a comedia e o drama. Máis van chorar en Burela, pois está dedicado a meu pai e miña nai, van estar os dous alí. Vai ser a actuación máis especial da xira con diferencia. Meu pai sabe como empecei na comedia cando era pequeno, vai ser o máis bonito, o máis especial e o máis difícil para min, por actuar con eles diante. Ademais, como en cada sitio levamos unha sorpresa, que no caso de Burela é unha loucura auténtica, unha gamberrada, unha tolemia. A xente preguntará despois, pero é verdade que estivo?

Que papel xogan seus pais?

A meu pai se o saco ao escenario daríalle un infarto, pero o hospital está cerca; miña nai está preparada para todo, xa estivo na entrevista con Julio Iglesias, penso que os da miña xeración deberíamos facerlle unha homenaxe todos os días ás nais. O tío máis gracioso que coñezo é meu pai.

Que atopará o público?

Somos 25 persoas implicadas. É un espectáculo grande que pola conexión co público está sendo do mellor que me pasou. É distinto a Land Rober, pasan cousas moi distintas. A mellor forma de achegarse a el é ter pouca información. O que fixen foi coller os 150 gags que máis me gustan e metelos no espectáculo pero a forma de facelo é completamente novidosa. Son os chistes de sempre con outro envoltorio.

Estreou en xaneiro, ¿por cantos escenarios fará a xira?

Arrincamos en Lugo en xaneiro, con Tosar como invitado sorpresa. Burela será o quinto dunha ducia que faremos por Galicia, despois iremos a Madrid e Barcelona, onde tamén hai galegos. Levou moito tempo preparalo e queremos estiralo o máximo posible.

Tamén poden entendelo os que non son galegos?

Poden entendelo, é para todo tipo de públicos, de 3 anos a 300. Non ten nada que non poida escoitar toda a familia. Cada vez á xente lle gusta máis consumir comedia.

Que acollida está tendo?

É moi emocionante. Cada vez que acaba un show vén xente chorando, emocionada. Está sendo algo único, tan bonito... Crea un momento único e inesperado. Conseguimos que a xente que vaia ao teatro viva algo único e asombroso. Por iso teño moitas ganas de que vaian velo.

É doado colocar un espectáculo así nos auditorios galegos?

É un exercicio bonito levar un espectáculo tan grande aos teatros galegos. Fago como unha festa para desfrutalo, non reparamos en medios.Tes a proximidade do teatro e tes un gran show. Tosar dixo que era do mellor que vira.

Estrañaba actuar en teatros?

O bonito que ten o teatro é que che deixa amosar a persoa que eres máis que a televisión. As cámaras distánciante do espectador. Desfrutase moito máis no teatro, e en Burela máis porque hai moita xente coñecida, amigos... O teatro é máis de pel, de corazón.

Hai interese polos espectáculos?

Sobre todo pola comedia. Cada vez se están programado máis. Énchense. Agora que todo o mundo consume produtos sociais e en galego, é un valor tremendo. É unha gran industria. Con Touriñán, Perdomo, Carlos Blanco... está nun bo momento.

Pensa xa nalgún traballo novo?

Está a gustarme tanto a experiencia que estou pensando xa darlle unha volta o ano que vén e seguir xirando. Estamos traballando para volver con outro show parecido.

Con tanta estrutura e persoal, ten retorno económico para pagalo?

Ten o mellor retorno, que é emocional e de diversión. Económico ningún. É unha inversión descomunal. Empezamos a ensaiar 25 persoas seis meses antes. Alguén dicía que ás festas non vas gañar cartos, vas divertirte. É impagable a sensación de que digan: "eu non paguei para ver isto; tiñan que terme cobrado máis".

En 30 anos de andaina profesional, cal foi o peor intre e o mellor?

Todos foron importantes para estar aquí. O máis bonito foi o día que vin a miña nai con Julio Iglesias. Vela tan feliz, flipando... compensa toda unha vida, na que te apoiou tanto cando empezaches. Emocionoume moito ese día. Na comedia non sabes cal é o malo.

Con que se queda?

Quédome co que está pasando agora. Que estea facendo unha xira por Galicia e estean todos os teatros cheos. Esa inmensa cantidade de cariño compensa esa carreira.

Foi difícil acadar sona?

Tiven moitisima sorte. Tes que traballar e ter algo de talento. Foi pouco a pouco. A poquitos como din os arxentinos, pero tiven moita sorte e encontreime con xente que me axudou moitisimo: Gayoso, Fábregas, Eva Iglesias...

Algo que celebrar?

A felicidade é que che siga gustando o que tes, neste caso o que fas, 30 anos despois.

Algo que dicirlle a Ábalos?

Esa sería boa. Creo que a Burela vai ir o alcalde de Xove, así que xa teño a quen darlle paus.