Estas son as alegacións do BNG ao estatuto electrointensivo

O BNG presentou este venres as súas alegacións ao proxecto de estatuto de consumidores electrointensivos, entre as que pide bonificacións do 100% na peaxe de transporte enerxético para aquelas comunidades que, como Galicia, sexan "produtoras excedentarias".

Nunha rolda de prensa na que tamén participou a parlamentaria autonómica Olalla Rodil, o deputado no Congreso Néstor Rego explicou que as alegacións dos nacionalistas pasan por "aproveitar todas as posibilidades" para rebaixar o prezo da enerxía nun estatuto que ve "insuficiente".

No documento de alegacións, o BNG censura que Galicia teña un papel de produtor de electricidade "que non foi escollido" polos galegos, senón que é "froito de decisións alleas" que teñen a súa orixe na ditadura franquista. Neste sentido, e en vista de que a Comunidade exporta "un 35%" da electricidade xerada, a formación lamenta que estes "custos de impacto social e ambiental" non revertan "ningún beneficio".

Por iso, o Bloque propón que o estatuto inclúa "a modificación e redución das peaxes de acceso" en función da autonomía, de modo que se beneficien aquelas que sexan "exportadoras netas" de electricidade.

SUPLEMENTOS TERRITORIAIS. Paralelo a iso, as alegacións do BNG propoñen que a industria electrointensiva galega non pague "o sobrecusto" dos suplementos territoriais nas facturas da luz, establecidos polo Estado por mor de varias sentenzas xudiciais.

Ademais, tal e como explicou Néstor Rego na rolda de prensa, deberanse aumentar até o 100%, "dentro do permitido pola Unión Europea", as compensacións por emisións de dióxido de carbono (CO2). "A previsión agora do Ministerio é destinar 200 millóns de euros e pode ser elevado até os 300 millóns aproximadamente", engadiu.

Todas estas reducións no custo enerxético, que serían asumidas polo Estado de acordo con estas alegacións, suporían --segundo os seus cálculos-- un aforro "de entre 8 e 10 euros" o megawatt por hora, o que deixaría o seu prezo final "por baixo dos 40 euros".

UN PREZO "ASUMIBLE, ESTABLE E PREDICIBLE". E é que, segundo explicou Rego, a industria electrointensiva é "fundamental" do tecido económico galego, polo que o estatuto ten que ser "asumible, estable e predicible". Así, debe asentar un custo enerxético "que permita a competitividade" destas empresas, de modo que poidan tamén planificar axeitadamente os seus investimentos.

"Esperamos que sexan atendidas estas alegacións e que con iso sexamos capaces de dar tranquilidade aos miles de traballadores que están afectados e os centos de miles de persoas que, dunha forma ou outra, están pendentes de que haxa unha solución", sentenciou o deputado no Congreso.

Pola súa banda, a parlamentaria autonómica Olalla Rodil recalcou o carácter "insuficiente" do proxecto de estatuto avanzado polo Goberno, xa que "non serve para resolver o enorme problema" que ten esta industria e que "afecta especialmente" a comarcas como A Mariña, onde se asenta a planta de Alcoa-San Cibrao.

No entanto, a nacionalista apuntou que non se trata dun problema "novo", xa que "nun país exportador de enerxía" como Galicia é "absolutamente inadmisible que teña miles de postos de traballo pendentes dun fío" polo prezo da electricidade, o que afecta tamén a Aluibérica, a Ferroatlántica e a Sabón, entre outras.

Conde pídelle ao Goberno que rectifique

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, volveu a pedir ao Goberno do PSOE que escoite ás comunidades autónomas e rectifique o estatuto das electrointensivas con medidas reais e concretas que permitan garantir a continuidade da actividade de empresas como Alcoa, em San Cibrao.



Así o trasladou minutos antes de participar nun encontro dos Venres autónomos que organiza a Xunta, na cidade de Ourense, onde deu a coñecer as medidas que se están impulsando para apoiar aos autónomos, principal forza e motor de dinamización económica en Galicia. O acto contou coa presenza do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, e Marisol Díaz Mouteira.