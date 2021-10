"Son 2.000 proxectos de vida truncados"

Una de las más firmes defensoras de la industria en la comarca es la trabajadora del Concello de Xove Lucía Sánchez Meitín, también escritora bajo el seudónimo de Rita Morrigan y persona elegida para hacer el saque de honor en el partido amistoso que disputaron este domingo la UD Xove Lago y el CD San Ciprián en un acto de homenaje y apoyo a los trabajadores de Alcoa y de Vestas que están luchando por sus empleos. "Estimamos unhas dúas mil familias afectadas, que ao final son dous mil proxectos de vida, dous mil desexos de prosperar na Mariña que se ven truncados pola decisión de persoas que están moi lonxe da comarca", dijo.

Así explicaba Sánchez Meitín que los afectados no son solo los trabajadores directos de estas fábricas, sino "todo o tecido de empresas auxiliares que hai detrás e que dobran ou triplican o número de familias afectadas" por las decisiones de multinacionales que en el caso de Vestas no fueron tomadas "nin sequera en base a beneficios, pois pecha unha fábrica con ganancias sen importar o dano humano que hai diante da decisión, o que me parece inmoral e unha falta de ética". En el caso de Alcoa le indigna que "mande á rúa a dúas mil persoas habendo catro compradores que a queren mercar. Que se vaia, pero que deixe que siga operando outra empresa a fábrica. Alcoa quere irse e queimar para que non quede nada e iso non se pode permitir", dijo.

Lucía Sánchez Meitín, que hizo el saque de honor ataviada con una chaqueta que le dejó una trabajadora de Alcoa y con el casco prestado por uno de Vestas, es una orgullosa "filla do aluminio", pues su padre trabajó treinta años en el departamento de fundición. Comenta como uno de los pocos aspectos positivos en este conflicto el hecho de que logró la implicación de toda la comarca: "Toda a xente da Mariña está implicada. Serviunos para iso, para tomar conciencia, unirnos e loitar todos polo mesmo, polo futuro desta terra. Todos estamos felices de vivir aquí e démonos conta diso", reseña.