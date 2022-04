"Somos o país dos dous es, só hai eólicos e eucaliptos"

Tantos anos como presidente de Penatallada, non hai relevo?

Non hai relevo. Agora mesmo eu xa o deixaba porque coa idade que teño xa vou ir a menos, pero ten que vir xente nova.

Como naceu Penatallada?

Eu era por entón presidente do club ciclista Eo e díxenlles aos meus compañeiros que había que facer algo para que tamén viñesen as mulleres. Ao final montamos o club e aos dous meses tiñamos 80 socios. Tivo unha grande aceptación e foi o primeiro da zona. Fomos pioneiros.

Gústalle a vida sa.

Eu ata os 36 anos fumaba, pero entón deixeino e merquei unha bicicleta e non había outra cosa cá bicicleta. Pero entón un amigo invitoume co seu grupo de montaña a facer unha ruta e ese día subimos a Torre Cerredo, o pico máis alto dos Picos do Europa, a 2.648 metros. E enganchoume.

Vaia comezo.

Si, ese día pasei medo, porque é un pico moi aparatoso e a baixada moi vertical.

Que lle gusta da montaña?

Gústame a tranquilidade. E tamén, como non son moi alto, cando estou arriba véxoo todo moito mellor. Libero moita presión na montaña.

Cal foi a que máis lle gustou?

A que máis veces subín foi Tiatordos, na cordilleira Cantábrica, na fronteira entre os concellos asturianos de Ponga e Caso.

Segue andando na bicicleta?

Si, pero doutra maneira. Agora non sufro, vou vendo a paisaxe. E o que máis me gusta é facer cicloturismo con alforxas, andar catro ou cinco días, parar onde nos colla a noite e montar a tenda de campaña.

Vostede vive no rural, en Reme de Arriba, parroquia de Covelas, en Ribadeo, hai futuro para o rural?

Somos catro casas e dez veciños. Antes, nunha soa casa había máis xente que agora. Cando vivían os meus sogros eramos once só nunha casa e 40 veciños. Agora non queda xente, a aldea desaparece.

Estanse tomando medidas?

Non. As medidas que se toman son todo propaganda. Non fan nada polo rural. Nós temos una desvantaxe co resto, témonos que desprazar para todo e aquí non temos ningún tipo de transporte. A xente cando é maior marcha para os pobos grandes que é onde teñen os servizos.

E cal é a solución?

Non sei, pero podíannos subvencionar dalgunha maneira o combustible. Nós somos os que mantemos o rural e se non estamos vaise encher todo de silvas e haberá máis incendios.

Está pouco coidado o campo nesta zona?

En Asturias está bastante máis coidado. Aquí só hai eucaliptos e eólicos, o país dos dous es. Nós, ás rutas que imos non son polo medio dos eucaliptos.

Por que ten tan mala fama o eucalipto?

É un cultivo intensivo. Non hai variedade, non hai fragas, é todo eucaliptos. Eu teño enfronte da casa unha fraga pequena, que vexo como ano a ano xa a van comendo os eucaliptos e vexo que as políticas que fan son para favorecer a Ence.