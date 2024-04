"No somos de madera y cada actuación deja marca"

La Consellería de Presidencia e Xustiza le ha otorgado una de las medallas de plata al mérito y permanencia de Protección Civil de Galicia. ¿Qué supone este reconocimiento?

Es un reconocimiento a los servicios prestados, a la profesionalidad y dedicación. Es un orgullo y satisfacción que te reconozcan a nivel autonómico con el distintivo de plata, y como es lógico, aunque es a título personal, tengo que compartirla con todo el personal del servicio de emergencias cuando había Grumir, del GES, los socorristas; todo el mundo es partícipe de ello. Tienen tanto mérito como yo.

¿Cree que la sociedad reconoce el trabajo de los servicios de emergencias?

Parcialmente, la persona que lo sufre, necesita y demanda lo reconoce; la sociedad debería reconocerlo, porque estos servicios en muchos casos no trabajan en las mejores condiciones. Debería hacerse un esfuerzo por parte de todos, no solo de las administraciones, sino también de la sociedad. E incluyo en las emergencias a todos los servicios y a las fuerzas de seguridad.



¿Es consciente la población de los riesgos de su trabajo?

Es más consciente cuando lo vive en primera persona. En general valora los trabajos que se hacen, pero más en particular cuando sufren un siniestro, después de una catástrofe o intervención, entonces se dan cuenta de la necesidad y de lo solos que están hasta que actúan estos servicios, que sacan las castañas del fuego.



Es coordinador del GES de Cervo y está en el consejo de Axega, ¿qué supone dirigir un equipo?

Más responsabilidad y quiero pensar que eso es lo que se valora. Soy afortunado, estoy trabajando en lo que me gusta. Ese reconocimiento es un gran honor, estoy muy agradecido, pero tengo que compartirlo con quienes trabajan conmigo codo con codo todos los días.



En los últimos meses conocimos las carencias del servicio de bomberos. ¿Tienen ustedes suficientes medios y personal?

Todos los servicios son mejorables en personal, material, económicamente y en dedicación personal de cada uno.



¿Cuál fue la situación más dura que le tocó vivir?

La más reciente fue el fallecimiento de O Valadouro, la situación que más me dolió en lo personal fue el fallecimiento del sargento de Tráfico en el Klaus, por el vínculo personal de amistad que tenía con él; también el fallecimiento de los jóvenes en el accidente de Xove. Todo deja una marca, no somos de madera.

¿Qué es lo más satisfactorio de su labor?

Lo más satisfactorio es que las intervenciones salgan bien, más allá de que tengan mejor o peor resultado, que nadie tenga percances y que salgan bien las cosas. El deber del trabajo bien hecho, con independencia de que el resultado a veces no es el deseado, que quede la satisfacción de haber hecho lo posible, porque sufrir percances también va en la naturaleza humana.