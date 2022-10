"Somos un equipo joven, pero con capacidad para aprender y ganar"

El fichaje de Nando Torres (Málaga, 1999) está ya empezando a dar réditos al Burela FS. El jugador andaluz anotó uno de los tres goles para tumbar al Ceutí, un rival directo en la pelea por el ascenso o el play off. El pívot analiza sus primeras semanas en Burela, donde se encuentra "feliz y con ganas de ayudar a conseguir los objetivos".

¿Qué supone para el Pescados Rubén ganar un partido como este frente a un aspirante al ascenso?

Lo que más valoro es que supimos ganar sufriendo, lo que quiere decir que hemos aprendido de lo que nos pasó ante el Martorell. Somos un equipo joven y tenemos mucho margen de mejora, pero ganando este tipo de partidos es como se adquiere madurez.

Casi se repite la historia del Martorell, volvieron a fallar muchas ocasiones y al final hubo que sufrir.

Las ocasiones entrarán unas veces y otras no, pero sacar adelante un partido en el que no entran te va a ayudar mucho para el futuro.

¿Está satisfecho con la trayectoria y la clasificación del equipo?

Estamos bien, creo que todos hubiéramos firmado estar en esta situación a estas alturas de la Liga. Pero andar mirando la clasificación no nos va a llevar a nada, yo prefiero lo de partido a partido. Ahora mismo pensamos en el Leganés y en sumar cada vez que salgamos a la pista. Los puntos que vayamos haciendo seguro que nos ponen en un buen lugar.

También se ve a la afición más enganchada que en años anteriores pese al descenso de categoría.

No puedo opinar demasiado porque soy bueno aquí. Lo que sí puedo decir es que estoy muy contento con el apoyo de la gente, aunque lógicamente cuanto más público hay y más caldera sea el Vista Alegre, pues mucho mejor. Creo que un sábado a las 12.00, que es un horario inusual, había mucha gente en el pabellón y cuando es así nos sentimos muy arropados.

A nivel individual parece cada vez más integrado en el equipo, ¿cómo valora su aportación?

Digamos que estoy todavía encontrándome con mis compañeros y con mi entrenador, todos me están echando un cable grande para que la adaptación sea lo más rápido posible.

¿Qué puede aportar Nando Torres al juego del equipo?

Yo no vine aquí a mirar el rendimiento individual, sino a ayudar en lo que se me pida. Si puedo ayudar a través de marcar goles, estupendo, pero si lo tengo que hacer a base de buenas presiones en zona alta, pues también. Y si un día no estoy bien y tengo que animar desde el banquillo y el equipo suma los tres puntos, pues también muy contento. Lo que de verdad me interesa es contribuir a que el equipo pueda conseguir los objetivos marcados.

¿Qué le ha parecido el equipo que se ha encontrado en Burela?

Sinceramente no me había hecho muchas cábalas porque fue todo bastante rápido y llegué un poco tarde, pero lo que sí puedo decir es que estoy muy contento y sorprendido con el nivel de la plantilla. Somos un equipo joven, pero con la capacidad suficiente para aprender y ganar.

¿Cómo afrontan el partido ante el Leganés?

Es une equipo que juega de una forma un poco específica, que maneja muy bien las zonas y sabe jugar partido cerrados. Pero confío muchísimo en mi equipo y en el trabajo que hacemos durante la semana porque llegamos a los partidos muy bien preparados para saber lo que tenemos que hacer y eso te da garantías de poder ganar en cualquier pista.