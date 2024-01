"Si solo pudiera dar un consejo sería el de hacer actividad física"

Son días de fiestas, de celebración. En estas fechas, quien más quien menos se ha pasado con la comida. Olga Yanes (Ribadeo, 1994), nutricionista en el centro Manduca ribadense, da unas pautas de cómo afrontar este periodo después de las festividades para volver a nuestro peso habitual quien haya cogido algún kilo.

Antes que nada, ¿esta es la semana que más clientes acuden a un centro de nutrición?

Antes más, ahora ha cambiado el concepto. Ya no vamos tanto al nutricionista para perder peso, sino también por problemas de salud; no solo mirando la báscula.

Pero no me negará que en su sector es una semana fuerte.

Sí, es de las fuertes, como también el final del verano, septiembre y octubre.

Sus clientes, ¿con qué propósito suelen acudir a su centro de nutrición en Ribadeo?

A ver, mi valoración puede resultar un poco sesgada, porque yo suelo ver gente con problemas de salud, hinchazón, malas digestiones. Cuando hablamos de la composición corporal suelen acudir para perder grasa y para ganar masa muscular.

Voy a ser directo, ¿qué podemos hacer para compensar todas las comilonas de estas fechas?

Lo que va a tener efecto en nuestra salud en lo que hagamos los 350 días restantes del año, no estas dos semanas. Teniendo en cuenta eso, no hay nada que compensar. No hay nada malo en comer más cantidad estos días, con alimentos menos nutritivos. Hay que volver a nuestros hábitos generales, si son buenos, y comer saludable, variado con verduras, legumbres, carnes, pescados, huevos... Solo así volveremos a tener nuestra anterior forma física.

Si, por ejemplo, dejo de cenar durante una par de semanas, ¿es malo?

Tú puedes hacer conductas compensatorias durante quince días o tres semanas. Vas a perder peso a corto plazo, pero perdemos glucógeno muscular y agua. La grasa no se pierde de manera rápida. Este tipo de dietas no funcionan. En lugar de pensar en quitar o restringir, hay que pensar en potenciar, cómo puedo comer más verduras, legumbres, cómo hago para tener más tiempo para cocinar.

Sí, y el problema es que en la sociedad actual cada vez tenemos menos tiempo para todo, también para cocinar.

Y se come peor, sin duda, porque no es planificado. Llegas a casa cansado, estresado, dices, no me apetece hacer nada, ceno pan con embutido en un bocadillo, y no es porque no te gusten otros alimentos, es porque es más rápido y no lo tienes planificado.

Si solo pudiera dar un consejo, ¿cuál daría para este 2024?

Si solo pudiera dar uno, que se haga actividad física. No me centraría tanto en alimentos concretos, porque no hay nada mágico, y sí en retomar la actividad física, si ya la hacías, o empezar a realizarla si no era el caso.

Recuerdo que a mi padre le decían, hace mucho, que para adelgazar se tenía que quitar el alcohol, el pan y el azúcar, ¿es incorrecto?

A ver, si retiras el alcohol vas a ganar en salud, porque cuanto menos tomes mejor. No hay cantidad recomendable, lo mejor es cero. La mayor parte de los alimentos que llevan azúcar son ultraprocesados, y si los retiro voy a reducir el número de calorías que tomo y voy a perder peso. Con respecto al pan, aquí en Galicia comemos mucho pan, en el desayuno, comida y cena. Y no es que el pan sea malo, sino que su alto consumo suele desplazar otros alimentos más nutritivos.

¿Sería mejor solo tomar pan en una de las comidas?

El pan es fuente de carbohidratos. Si comes pasta o arroz, no sería interesante comer pan. Abusamos de su consumo.

Habrá mucha gente que empezará una dieta, ¿qué les dice?

Las dietas no funcionan. Lo que funciona es un cambio en el estilo de vida. Puedes perder peso en cuatro semanas, pero... ¿Y luego qué? Vuelvo a lo de antes o peor. No podemos guiarnos por la motivación, sino por la responsabilidad. La motivación, un día podemos estar más motivados, pero tenemos que comer bien por responsabilidad.

¿Y cómo te motivas para tener un estilo de vida sano?

Empezando, porque cuando empiezas a cuidarte vas a tener unas sensaciones buenas y eso te va a retroalimentar. La motivación te va viniendo a medida que vas avanzando.

¿Es Galicia una región con especial incidencia de sobrepeso?

Es la comunidad con mayor tasa de obesidad de España, y Lugo la provincia que más, según un informe que ha salido hace un mes. No se sabe muy bien la causa, porque nosotros tenemos muy buena calidad alimentaria, mucho mejor que en otros países, como en Estados Unidos. Creo que tiene más que ver con el sedentarismo y que no paramos de comer hasta que nos sentimos muy saciados. Solo paramos de comer cuando estamos llenos.

¿Cada persona es un mundo para un nutricionista o hay cosas que se pueden aplicar generalmente?

Yo siempre digo que los planes nutricionales son un traje a medida. Cada uno tiene su hábitos, esta es nuestra situación actual y hacemos un plan para mejorar, con propuestas de menú o recetas, que no son cerradas.