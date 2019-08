Solo una persona se presentó a la tercera selección de socorristas

El Concello de Ribadeo convocó una tercera tanda de selección de personal para ocupar el puesto de socorrista en las playas del municipio pero finalmente solo una persona se presentó a las pruebas y, además, acabó por renunciar, con lo que la plantilla se queda como estaba, en trece personas con tres sanitarios en los arenales ribadenses.

Ahora esa cantidad ya no se moverá más, aunque Ribadeo es uno de los municipios donde finalizan más tarde su trabajo, que se prolonga durante el mes de septiembre en muchos casos, no en todos, debido a la afluencia de gente a playas como As Catedrais, donde continúa la presencia de multitud de visitantes, especialmente si el tiempo sigue acompañando, tal y como viene sucediendo en los últimos años.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, volvió a lamentar una vez más las trabas burocráticas existentes en la actualidad para obtener la titulación necesaria para trabajar como socorrista que impone la Xunta de Galicia en comparación con lo que se requiere en otras comunidades autónomas. Recordó que esto es especialmente visible en municipios fronterizos como Ribadeo, donde relata cómo asisten a cada año a una emigración de estos profesionales a la vecina Asturias, donde por realizar un trabajo similar se les exige una titulación menor sin que por ello se corra ningún tipo de riesgo ni se relajen las condiciones reales necesarias para ejercer ese trabajo.

Suárez Barcia recordó que las aspiraciones con las que afrontaron el verano pasaban por contar con una plantilla total de 21 personas entre socorristas y personal sanitario, pero asegura que finalmente fue un objetivo "de todo imposible" pese a recordar que en Ribadeo es donde mejor se paga a estos profesionales.