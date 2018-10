El futuro de Sargadelos quedará en manos de las resoluciones judiciales

El acto de conciliación previsto en el juzgado de Viveiro entre la dirección de Sargadelos, 61 de sus empleados y el sindicato UGT tuvo el resultado anunciado: ninguno. No acudió el consejero delegado de la firma, Segismundo García, que ya dijo que no negociará nada con la formación sindical, tampoco fueron los 61 trabajadores denunciados por UGT y sí acudió el abogado de la empresa, aunque sin nadie para conciliar. Será necesario continuar con el proceso judicial y no solo este, sino los once que UGT y su antigua representante sindical, Rogelia Mariña, abrieron contra Sargadelos, cuyo futuro parece quedar en manos de los jueces.

Pedro Blanco, el abogado ugetista insistió en que su sindicato va a continuar trabajando "na defensa dos dereitos dos traballadores" que considera que fueron vulnerados por la dirección de la empresa tal y como viene defendiendo en los últimos meses.

Desde la dirección de Sargadelos Segismundo García reconoce que la empresa está acogiendo esta situación con tantos juicios de forma incómoda porque, explica, "agora estamos nun momento relativamente bo. Vamos mellorando pouco a pouco". Como ejemplo indica que se contrató a algunos trabajadores de los que fueron despedidos y tiene previsto reincorporar a alguno más en pocos días "sempre en función da carga de traballo que vaiamos tendo, porque se fará sempre en base aos encargos que vaiamos tendo para manter o equilibrio económico".

No obstante, sí apunta que "todo esto incomoda. É unha situación que molesta porque se trata de algo que non aporta nada bo ao funcionamento de Sargadelos" y considera que en realidad en este momento UGT no se está planteando en ningún momento que pueda estar actuando en contra de los intereses de la empresa y, por lo tanto, de los trabajadores que tienen su puesto de trabajo en la localidad cervense.

UGT y Rogelia Mariña abrieron un total de once procesos judiciales diferentes contra Sargadelos. El propio Segismundo García se mostró sorprendido por esa maniobra porque apunta que, en realidad, son todos básicamente iguales "e está claro que están montados para molestar e interferir, pero eu non me rindo".

Sargadelos se diversifica tanto en productos como en presencia y llegó ya a Nueva York

Sargadelos continúa trabajando tras la polémica por la revocación de Rogelia Mariña como delegada sindical en una asamblea que ella misma presidió pero que ahora está denunciada por el sindicato que la representa. Ahora la trabajadora se encuentra de baja y sus abogados aseguran que está "moi afectada".

Mientras, la empresa continúa avanzando en la apertura de diferentes mercados para tratar de diversificarse. Lo hace no solo en el ámbito de la producción de nuevos artículos, sino también en la ampliación de mercados, ya que ahora es posible encontrar Sargadelos en más lugares, incluyendo algunos tan selectos como el MoMa neoyorquino.