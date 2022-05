Solo 4 concellos del norte lucense carecen de áreas de autocaravanas

Solo cuatro concellos del norte lucense carecen de áreas habilitadas para autocaravanas. Se trata de Riotorto, Ribadeo, O Valadouro y O Vicedo. En el primero no prevén su creación, mientras que en los otros está en estudio. El municipio ribadense es el único de los cuatro que dispone de cámpings privados para cubrir la demanda de este tipo de servicios, además de una zona en la explanada del hipermercado Eroski que permite el vaciado de las aguas residuales y funciona de manera oficial entre los usuarios de ese sector que cada vez tiene mayor auge.

En el municipio hay otro punto en que se consiente el estacionamiento de estos vehículos. Esto ocurre en la zona portuaria, en la explanada próxima a la lonja. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, asegura que a corto plazo no está previsto, "porque non hai emprazamentos axeitados e existen dous cámpings, pero témolo en estudo".

La afluencia de este tipo de turismo aumenta en toda la comarca

El regidor de O Valadouro, Edmundo Maseda, tiene intención de crear un área, pero aún está por definir. "Pensamos que ao mellor podía situarse xunto do antigo matadeiro porque hai auga". Reconoce que este año detectaron una mayor afluencia, aunque no causaron saturación, dado que los aparcamientos existentes son amplios. Su homólogo de O Vicedo, Jesús Novo, señala que analizan su creación pero necesitan comprar terrenos. El lugar que barajan es la entrada a la localidad desde Mañón, sobre la playa de Moledos. Apunta que el verano pasado hubo muchas. "Ocupaban o peirao enteiro e tamén se poñían no estacionamento que hai ao pé da praia de Arealonga".

MÁS OCUPACIÓN. Alfoz tiene un área habilitada junto al campo de fútbol. Caben 20 vehículos. Al ser de instalación relativamente reciente muchos campistas desconocen su ubicación, pero cada año que pasa tiene más visitas al estar en una zona con sombra. El alcalde, Jorge Val, destaca que se trata de un sitio llano y también que el concello "está no centro da Mariña". Los usuarios son familias, mayoritariamente de España, que recalan entre dos o tres días.

Otro concello que incorporó un espacio para estos vehículos es Trabada, en Ría de Abres. "Fixémola no ano 2020 e tivo moi boa acollida, é unha paraxe espectacular, preto do río Eo, e conta cunhas mesas de picnic que os visitantes valoran moito", destaca la alcaldesa, Mayra García. De hecho, el Concello estudia adquirir otra parcela para ampliar el área y aumentar la zona de esparcimiento. Además logró una ayuda de la Xunta de 30.000 euros para iluminar el aparcamiento del área que tiene cabida para nueve autocaravanas, pero algunos días acoge más.

La afluencia de este tipo de turismo también se notó en el área de Boulloso, situada en A Pontenova al lado de las piscinas. "O verán pasado estivo a tope", comenta Darío Campos, el regidor, quien reconoce que la ocupación en invierno es inferior. En el estío hubo entre diez y doce vehículos, una cifra bastante elevada pese a encontrarse en un municipio del interior, aunque lo habitual es que haya unos seis vehículos. El Ayuntamiento no prevé ampliar la zona por el momento. Ourol tiene desde hace años una en las inmediaciones del núcleo, cerca de la piscina y de un área recreativa. Su ocupación crece en verano, pero es utilizada durante todo el año por campistas que acuden a la comarca.

A TOPE. La habilitada por el Concello de Xove junto a la zona dunar de la playa de Esteiro experimentó un boom el último verano tras una ampliación considerable acometida gracias a una subvención solicitada por parte de la administración local. La cercanía a ese arenal xovense muy frecuentado por los aficionados al surf motivó el despegue definitivo llegando a contabilizarse más de 40 autocaravanas y furgonetas diarias.

Muy concurrida suele estar también la de la explanada portuaria de Foz, enclavada en un sitio céntrico. Desde el Concello no prevén su ampliación ni la creación de nuevos espacios, debido a que existen un par de cámpings. Burela dispone de una zona junto al hospital que permite el vaciado de aguas residuales a los usuarios de las autocaravanas.

Barreiros cuenta con un área próxima a la playa de Angueira creada por Costas cuando se urbanizó la bajada al arenal. Los campistas suelen compartir los servicios con los bañistas. El tiempo de permanencia está limitado a 48 horas, según el concejal de obras, economía y desarrollo local, Antón Veiga. Al existir cámpings profesionales, descartan crear más.

EN PROYECTO. Viveiro tiene un área junto al pabellón, casi inmediata al cámping. El Concello gestiona asimismo la creación de otra zona en Portochao (Galdo), aprovechando la espaciosa área recreativa, a propuesta del BNG.

Cervo dispone de una en Rueta (San Cibrao). El alcalde, Alfonso Villares, reconoce que "o verán pasado viuse desbordada, houbo entre 20 e 25 diarias". La entidad promueve una modificación puntual para aumentar la zona deportiva y dotacional en esa zona, pero además estudia habilitar un espacio más apartado de la costa.