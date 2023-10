A solidariedade dos mariñeiros conseguiu dar cos restos do López Sueiras

Tal como sucedera en Celeiro coa galerna da noite do 12 de xullo de 1961, que deixara no porto 30 mortos de tres barcos —Badiola , Todos los Santos e Mari Loly Grela, recuperando só o cadáver dun mariñeiro, José Míguez— e 83 homes de 21 barcos afundidos en todo o Cantábrico, a do 13 de outubro de 1973 que golpeou aos de Burela deixou moita dor pero tamén solidariedade entre os pescadores.

Unha vez que os nove supervivintes do Reina Victoria foron desembarcados no porto francés de Douarnez polo Lobo dos Mares, a sorte que pudieran correr os desaparecidos do López Sueiras fixo que se mobilizaran varios buques da Armada e un hidroavión do Servicio Aéreo de Rescate (SAR) desprazado ata Alvedro dende a súa base de Palma de Mallorca polo Ejército del Aire, de quen dependían tamén os partes meteorolóxicos españois.

Os destrutores Churruca, Gravina, Oquendo e Roger de Lauria puxeron rumbo á zona do naufraxio pero segundo pasaron as horas nada encontraban, como tampouco deron froito os voos de rastrexo do avión Grumman, suspendendo o operativo o día 19. Sen embargo, foron os patróns, motoristas, armadores, contramestres e mariñeiros de Burela, reunidos na confraría os que se organizaron en solidariedade para saír ao día seguinte buscar eles cos maiores barcos do porto, e coa esperanza de atopar as balsas salvavidas. Zarparon 16 boniteiros do porto, aos que se lles uniría logo o Bella Vista, que estaba en Ferrol.

Na mañá do martes 23 de outubro, logo de peitearen preto de 300 millas, o Atilano Juan atopaba a balsa pequena do López Sueiras, a de seis prazas. E a primeira hora da tarde aparecería tamén semiafundida a balsa grande, recuperada polo Dina e igualmente aberta pero sen homes dentro nin sinais de ter sido utilizada. Tamén se recuperaron unha tapa da neveira e a caixa das bombonas de butano. O domingo ían ser os primeiros funerais polos catro desaparecidos do Reina Victoria e a preocupación medraba nas familias dos do López Sueiras, en especial polas viúvas maliñas e outras embarazadas. O funeral pola súa tripulación, multitudinario tamén, foi o luns.

O actual presidente de Absa, Abelardo Basanta, foi dos que saíu no Bastanta Fra para aquela exploración que deu cos restos do López Sueiras. Era o segundo do barco e había pouco que cumprira do servizo militar. Acorda que cando veu o temporal andaban máis preto de terra, polo cantil, faenando aos monos, bonitos pequenos. "Estaba calmiña e había bonito callado" pero a galerna non os pillou no mar por unha coincidencia: súa cuñada estaba para dar a luz e regresaron a porto polo Pilar, nome que lle quedaría á criatura. Pronto veu entrar en porto barcos como o Nadal ou o Ama Cuquita, todo escorado e con danos. "O patrón deste, Margarido, mandara tirar gasóil ao mar para amortiguar a rompente sobre o barco".

O Lobos dos Mares francés ten un lugar de honor entre os recordos dos mariñeiros bureleses. X.L.

Basanta cre que a falta de información sobre o ciclón que viña convertido en borrasca profunda foi determinante na traxedia. Daquela escoitaban os partes ingleses, idioma que non dominaban ben pero si identificaban os sectores (Fisterra, Shannon, Rockal…) e as direccións e intensidade dos ventos que ‘cantaban’. "Agora podes ter partes unha semana antes e os barcos son de ferro e pechados", explica, abundando na mellora de comunicacións e equipos. Tamén Manuel Casás, supervivinte do Reina Victoria, cre que con mellores partes houberan evitado navegar cara o ollo do furacán. De poñer rumbo a Irlanda houberan salvado a pesar do que corría o mal tempo. "O López Sueiras xa arrancara pola mañá e nós pola tarde pero tamén o colleu", explica.

Os cadáveres non apareceron nin nas costas, pese á alerta que se lles deu ás axudantías de mariña cántabras, onde podería telos levado o mar. En febreiro de 1974 tramitáronse as defuncións ao non haber dúbidas dos falecementos, para que as familias puidesen cobrar o máis pronto posible do seguro do barco e as pensións.

Non serían os últimos boniteiros mariñáns en afundir cos temporais. Anos despois, en outubro de 1989 foi a pique a 110 millas da costa o Urbiola, de Foz. A marexada abríralle unha vía de auga pero o Ruiz González e o Rey Soto recolleron á súa xente rapidamente. Poucas semanas despois, en decembro, un helicóptero do SAR conseguía chegar ata o semiafundido Mariscador de Celeiro para rescatar, tamén a 110 millas de Estaca de Bares, a toda súa dotación de 16 homes. Estaban xa nas balsas logo de ter que abandonar o barco de madeira por unha vía de auga. Acto heroico, como se lles recoñeceu despois aos pilotos e rescatadores, porque os ventos de suroeste de entre 80 e 90 quilómetros por hora, a mar moi grosa e a escasa visibilidade eran un desafío e nin un mercante alemán que se achegou puidera axudar.

A finais dos anos 90 a frota de madeira aínda era numerosa pero o proceso de substitución por barcos de ferro mellor equipados chegou no declive da costeira do bonito en Burela. Agora pasan ainda máis lonxe ao espada ou en Gran Sol moitos temporais.

Cicloxéneses explosivas. As galernas, como se denominaban no Cantábrico, ou máis modernamente chamadas cicloxéneses explosivas, adoitaban ter consecuencias devastadoras. Xa sucederan en 1878 con 322 pescadores mortos ou en 1912 con 124 (119 só de Bermeo). Son ventos súbitos, moi fortes e racheados, de Oeste e Noroeste que cortan bruscamente un tempo calmo e caluroso nos finais das primaveras, no verán e principios de outono. O contraste térmico neses días pode ser moi acusado entre o sur de Galicia e o interior do golfo de Biscaia.

As condicións, segundo os meteorólogos e mariñeiros, se volven moi bruscas cando a vento quente do sur ou suroeste choca co do noroeste frío: fórmanse ondas de ata dez metros, as temperaturas caen de súpeto e chove a caldeiros, con mala visibilidade, escuma... Se por riba apreta de noite, con ventos de ata 150 quilómetros por hora, o risco para os pescadores é moito. Tamén inflúe a zona onde os colla, dado que son mareas longas ao bonito, a miúdo na cacea lonxe de terra. Uns poden estar nun punto de calma a 36 graos e outros xa a 13 graos no medio da galerna, con moi distinta tendencia barométrica. Se consideran sobre todo fenómenos costeiros, observados logo o 25 de xullo de 1995 ou 30 de maio de 1996 pero, como sucedeu en 1973, os efectos poden ser devastadores mar adentro.

Sobrevivir achicando auga con zapatillas e puchas. No Reina Victoria sobreviviron Severino Otero Rodríguez, de 29 anos, de Portocelo (Xove); José Bermúdez González (32 anos, de Xove); Francisco Pedreira Trelles (43 anos, de Cangas de Foz); José López Casanova (40 anos, de Xove); José Eijo Arias, de 27 anos; Francisco López Franco, de 38; José Vázquez Otero (53 anos, de San Cibrao) e Manuel Casás Martínez (25 anos, de Burela). Pasaron horas achicando con zapatillas ou puchas, e a súa balsa envorcou dúas veces coas ondas.