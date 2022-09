Solidaridad motera al son del rock

La asociación "moterobenéfica" Martelos Costa Norte de Viveiro organiza este sábado la segunda edición del festival solidario Martelazo Rock a favor de la asociación Nico contra el Cáncer Infantil. Será en el centro social del Alto do Cruceiro, en Xove, con los grupos To-Xo, Wicked Wizzard, Calle del Ruido, Hammer Cross y Expropiazión, pero el programa también ofrece una ruta, comida, juegos tradicionales o el sorteo de una motocicleta de 400 cc.

El acceso a las actuaciones del festival, que empiezan a las siete y media de la tarde, es gratuito y también hay abierta una inscripción, con un precio de 25 euros, que incluye la participación en una ruta por el municipio de Xove con avituallamiento, una comida en el recinto festivo -para la que hay anotadas unas 200 personas-, una camiseta conmemorativa y una chapa. El programa se completa con juegos tradicionales y sorteos de artículos donados por empresas colaboradoras, a las cinco de la tarde, mientras que a las once de la noche será el gran sorteo de la motocicleta. "Compramos unha moto vella e estámola restaurando. Ímola entregar unha semana ou dúas despois do festival coa ITV favorable e coa transferencia, e o que a leve o único que ten que pagar é o seguro", explica Txitxo desde la asociación.

Las inscripciones en las actividades y las rifas para el sorteo se pueden adquirir mediante transferencia al número de cuenta ES52 0081 2146 9800 0115 7123. "Aínda que o dono da rifa non veña ao festival, se sae o seu número faránselle tres chamadas e se á terceira non contesta seguirase co sorteo", precisa.

Desde Martelos Costa Norte animan a todo el mundo, moteros o no, a participar en esta iniciativa solidaria. "Estamos todo o ano traballando de forma benéfica, con festivais, recollendo roupa ou xoguetes", recuerda el organizador, que añade que acudirá gente "de toda Galicia, bastante de Asturias tamén e doutros sitios da Península, como dous ou tres de Valencia. A ver se enchemos isto e recaudamos para Nico contra el Cáncer Infantil, que é a nosa intención", recalca.

Aparte de la comida que servirá un cátering y para la que sigue abierta la inscripción, en el recinto habrá a disposición de los asistentes al festival una foodtruck con distintas opciones y una barra en la que podrán realizar sus consumiciones.

Desde Martelos también agradecen la buena disposición de los grupos. "Son bandas coñecidas nosas, To-Xo son da Coruña, Wicked Wizzard veñen de Bilbao, Calle del Ruido de Pontevedra e Hammer Cross e Expropiazión de Asturias", comenta.