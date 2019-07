Socorristas de Barreiros dejan de vigilar algunas playas al no tener horas extra

La reorganización del servicio de socorrismo en las playas de Barreiros ha generado la primera controversia entre el gobierno municipal y los vigilantes de los arenales, quienes consideran que han variado sus condiciones laborales mientras la alcaldesa sostiene que se mantienen en las 37,5 horas fijadas por ley y que únicamente se suprimen las horas extraordinarias.

Esta medida supondrá el ahorro de unos 10.088 euros para las arcas municipales por 62 días de trabajo y la otra consecuencia es que varias playas no dispondrán del servicio. Se trata de San Bartolo, Anguieira y A Pasada -que ya no tenían-, Altar, Coto, Arealonga (Reinante) y Acantilado.

Los socorristas alegan que el cambio implica echar por tierra la propuesta acordada antes del inicio de la temporada con el Concello y añaden la carencia de material, lo que deriva en falta de seguridad para ellos y los bañistas.

Citan la falta de casetas, carteles para acotar las zonas de baño peligroso, grifos de agua potable y aseos portátiles de uso público.

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida (BNG), asegura que es "inasumible" afrontar un "custo tan alto, que sería practicamente a metade do que destina o Concello a contratar socorristas -26.031 euros durante dos meses-". De las siete plazas que ofertó, la entidad logró cubrir seis, cifra a la que se añaden los ocho subvencionados por la Xunta. Las horas extra de los 14 corren a cargo del Ayuntamiento, que solo abonará las 4,5 del medio día de descanso adicional al día semanal libre, que sufragan con el coste del socorrista que no pudieron contratar.

"O anterior suporía non ter descanso, traballar de luns a domingo, os sete días da semana. Non podemos destinar 10.000 euros a horas extra, non é economicamente viable nin é posible legalmente, pois superase o límite de 80 horas permitido pola lei", explica la regidora nacionalista, quien añade que la playa de Coto contará con puesto de primeros auxilios con vehículo asistencial y que la zódiac estará de manera continua en el agua controlando cualquier incidencia que pueda surgir en los arenales.