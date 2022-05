Socorrismo más seguro

Ser socorrista o técnico de emergencias como los que trabajan en verano es disponer de un trabajo claramente de temporada. Siempre lo fue, pero la última reforma laboral plantea algunas peculiaridades que hacen que su situación vaya a ir cambiando y, en principio, mejorando. El primer Concello mariñano que se aplicó el cuento fue el de Ribadeo, donde quince socorristas, un jefe de equipo, tres técnicos de emergencia y también cinco informadores turísticos pasarán a ver modificado su régimen laboral y serán personal laboral fijo discontinuo del Ayuntamiento de Ribadeo. Las personas interesadas en ocupar alguna de esas plazas ya pueden presentar las solicitudes para ello durante diez días.

Esta tramitación se realiza a través del Boletín Oficial del Estado y lo que supondrá en la práctica es que estos socorristas y el resto de personal de ese sector, así como los técnicos de turismo, serán personal municipal ya este año, pero también en el futuro.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que tomó la determinación de aplicar ya esta reforma laboral, explicó que el periodo de desempeño en el que van a desarrollar su trabajo no varía con respecto a lo que se venía haciendo habitualmente.

Esto implica que serán dos meses y medio con un salario bruto por mes de 1.326 euros en el caso de los socorristas y de 1.530 en el caso del jefe de equipo.

Otro apartado que no varía es el de los condicionantes para poder acceder a alguna de esas plazas, porque ahora todos los que quieran acceder a dichas vacantes tendrán que presentarse a las pruebas oportunas para poder ser seleccionados.

Pioneros en aplicar la reforma

El regidor ribadense no vaciló en destacar que Ribadeo es "dos primeiros, por non dicir o primeiro concello galego en aplicar a vixente reforma laboral". Indica que para hacerlo fue necesario realizar una serie de modificaciones y adaptaciones que les llevaron a "ter que facer estables no tempo todas aquelas prazas de traballo que se viñan convocando con periodicidade, pero dun xeito estable, como neste caso son os socorristas".

Aunque en principio esto solo lo llevó a cabo Ribadeo, las previsiones que maneja el regidor ribadense es que, antes o después, sea necesario que lo hagan todos los ayuntamientos. Esta fue la motivación principal para hacerlo lo antes posible, con vistas a ir adelantando un trabajo que sabe que será necesario acometer y, además, por ley.

En cuanto a los cambios que implicará, Fernando Suárez dice que después de este proceso "aqueles homes e mulleres que pasen estas probas non terán que volvelas repetir para o vindeiro ano, pois serán precisamente iso: persoal municipal con carácter de laboral fixo descontinuo".

Esta parte es importante para ellos porque precisamente se trataba de una de las quejas que venían esgrimiendo cada año: la necesidad de tener que demostrar año tras año una titulación que ya estaba recogida de años anteriores sin ningún tipo de seguridad laboral.

Suárez Barcia también reconoció que quisieron "apurar todos os prazos previos, para que todo este persoal poida estar operativo para primeiros de xullo".

Además de todo esto, la situación supondrá un avance para el Concello de Ribadeo en un campo como el socorrismo, en el que resulta complicado encontrar profesionales debido a las exigencias, cada vez más altas en Galicia.