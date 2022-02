Una sociedad que mira de frente al mar

"Como concelleira de mar e servizos sociais quería facer algunha actividade que aunase forzas entre entidades sociais e mariñas e facer un proxecto que deixara pegada na nosa vila", así resume la concejala burelesa Carmela López el motivo por el que el Concello se sumó al proyecto Tanza, que se desarrolla en otros municipios del litoral gallego. El objetivo que se marcó Burela, inmersa en el proyecto desde febrero de 2021, fue desarrollar un proyecto que ponga en valor el trabajo de las entidades sociales fomentando su acercamiento al sector pesquero.

Las principales actividades que se enmarcan en este proyecto se centran en un programa de expresión artística para la decoración de la localidad y en la creación de talleres de innovación de productos con residuos que deja el trabajo con las redes de pesca.

Algunos de los artículos elaborados. EP

En la primera fase del programa, desarrollada el año pasado, los usuarios de la fundación Eu Son y de la Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña elaboraron diversos artículos utilizando sobre todo redes. "Coas actividades desa primeira anualidade, os participantes coñecéronse, traballaron en equipo e conseguiron sacar adiante produtos que hoxe serven como artículo institucional para o Concello", explica López, que muestra su satisfacción por el resultado de los talleres que se desarrollaron.

Para este año ya están trabajando en lo que será la elaboración de una obra artística en el muro de la antigua fábrica conservera situada a la entrada del puerto, que fue cedido por la cofradía de pescadores para esta actuación. Para ejecutar esta obra a lo largo de este mes de febrero se publicarán las bases reguladoras del concurso Burela Inclusiva, al que los participantes podrán presentar un máximo de tres propuestas.

Este mes saldrán las bases para un concurso con el que se decorará el muro de la antigua conservera en la entrada del puerto

"A obra presentada simbolizará a conexión da vila coa actividade mariñeira e para manter coherencia co espazo no que se situará, nas propostas presentadas deben aparecer elementos relacionados coa actividade conserveira", explica la concejala, que subraya que para la elaboración de la obra será esencial emplear nasas o redes, entre otros productos vinculados al mar, y también restos de la antigua fábrica de Gres Burela, situada justo enfrente del mural. "Teremos unha xornada cos artistas interesados para que poidan coñecer o material co que contan", asegura López, que destacó que la intención de la obra es que el muro "fale do que fomos e de onde vimos".

Además de esta obra están trabajando en montar una exposición itinerante con los residuos recogidos en las playas de la comarca por la asociación A Mariña sen Plástico y las entidades sociales que forman parte del proyecto "para concienciar sobre a realidade da nosa costa en canto ao impacto humano sobre o medio mariño".

Junto a Eu Son y la asociación de ayuda al enfermo mental forman parte de esta iniciativa la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Enfermidades Neurodexenerativas (Afan), A Mariña sen Plástico, las rederas de Cabo Burela, la fundación Expomar y la cofradía de pescadores.

De este proyecto se está grabando un vídeo y está previsto un evento de presentación en el mes de junio.