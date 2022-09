La Sociedad de Instrucción y Recreo de A Devesa cumple un siglo de vida

La parroquia ribadense de A Devesa está este sábado de celebración, o al menos una buena parte de ella, porque se conmemora el primer centenario de la Sociedad de Instrucción y Recreo, un colectivo formado en su momento en torno a la gran cantidad de emigrantes que generó esta localidad, la mayor parte de ellos en tierras americanas.

Aquellos emigrantes, conscientes de la importancia que tenía en su localidad natal el dinero que estaban ganando crearon esta sociedad y con ese dinero se construyó el Círculo Habanero, un edificio indiano que se conserva en buen estado junto a la Nacional 634, en la conocida como Recta de A Devesa.

Fueron pasando los años y esa sociedad, como todas las creadas de ese mismo modo, fue perdiendo sentido y también peso específico. Pero lo que diferencia a esta de A Devesa es que consiguió subsistir y, últimamente, no solo sobrevive sino que se va revitalizando poco a poco. Este sábado lo evidencian con la celebración de su primer siglo de existencia.

El programa festivo incluye una misa seguida de una sesión vermú, una comida comunitaria y luego una fiesta de estilo italiano

Se trata de una celebración que tuvieron que aplazar un año porque la pandemia se lo impidió conmemorar el año pasado, que es cuando realmente tocaba.

Su actual responsable, Manuel Fernández Fra, explica que el colectivo ahora mismo goza de buena salud "e aínda que é verdade que algúns socios se nos van morrendo porque van vellos, tamén é certo que ultimamente tivemos bastantes altas, dez ou doce, de xente nova e todas en pouco espazo de tempo".

Este sábado se podrá comprobar y parece que el éxito está garantizado a la vista de las previsiones que ya maneja la directiva del club.

Fernández Fra explica que los actos que tienen previsto realizar arrancarán a las doce del mediodía con una misa cantada en los locales de la sociedad.

También en esto se nota la actividad de la parroquia porque cantará la misa el coro de la parroquia, revitalizado recientemente y que goza de un éxito poco corriente en estas formaciones.

Cuando acabe el oficio religioso habrá una sesión vermú y, hacia las dos de la tarde, tendrá lugar una comida en una carpa que está instalada en los terrenos del Círculo Habanero, de unos 250 metros, en la que también tocará una orquesta porque, después de comer, durante toda la tarde, se va a celebrar una fiesta de estilo indiano para conmemorar este primer centenario.

SOCIOS. El listado de socios lo tiene bien presente Fernández Fra, que tiene localizado "ao máis antigo, e tamén aos que se van anotando agora". Dice que incluso tuvieron que establecer algunos límites "porque co tema da carpa, non temos espacio ilimitado, así que houbo que ir con coidado para non pasarnos".

HERENCIA. El Círculo Habanero es el legado más evidente de la Sociedad de Instrucción y Recreo de A Devesa. Su propio nombre ya indica de dónde procedían los fondos para su construcción, pero a día de hoy, ya sin ese flujo de fondos, lo cierto es que el Círculo Habanero sigue cumpliendo su labor. Se amplió su biblioteca, se realizan algunas actividades culturales allí y sigue siendo lugar de reunión y de convivencia para los vecinos de A Devesa que lo sienten como suyo.