Un socavón bajo la calle obliga a cortar un carril en la Rúa do Correo de Burela

El segundo teniente de alcalde y concejal de Obras de Burela, Ramiro Fernández Rey, confirmó la necesidad de ejecutar una obra de urgencia en la Rúa do Correo, donde apareció un socavón bajo el firme que obligó a cortar el carril derecho poco antes de la estación de autobuses para evitar que pudiera darse algún incidente.

"Apareceu un socavón importante do que aínda temos que saber a orixe porque, en principio, non se rexistrou ningunha fuga de auga na zona", explicó, "unha das hipóteses que se barallan é que poda haber unha rotura na canalización do río subterráneo ou algún problema que quedara das inundacións de 2010, pero é algo que aínda non temos claro". "Nesa zona hai unha avería importante, pero aínda non se sabe a causa exacta", resumió.

Por el momento, el Concello ya tramitó un contrato de urgencia para poder actuar en la zona lo antes posible y la idea con la que trabaja el gobierno es que la próxima semana puedan empezarse las obras para dar una solución al problema. "Queremos que a vindeira semana empecen xa os traballos e que estes podan estar rematados para as festas patronais", explicó el edil. Y es que el socavón se encuentra justo en el recorrido de la alfombra floral, que baja desde la iglesia al puerto por esa calle y que se confecciona el 1 de junio coincidiendo con los días grandes.

Para llevar a cabo estas obras lo más probable, según apunta Fernández Rey, es que sea necesiten cortar la calle, lo que obligará a reorganizar todo el tráfico en la zona y acondicionar un acceso para la estación de autobuses y el estacionamiento de esa zona. "Aínda non sabemos exactamente en que van consistir os traballos, polo que non podemos adiantar nada, pero para poder facer a obra con maior comodidade posiblemente haxa que cortar a rúa e reorganizar a zona, algo que se estudará chegado o momento", dijo el edil.