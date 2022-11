El sobrecoste en las inversiones de Alcoa es de 78 millones de euros

Las inversiones que comprometió Alcoa en la fábrica de Aluminio de San Cibrao ven incrementado su coste por la inflación en 78 millones de dólares, según datos que ofreció la empresa al comité en una reunión mantenida este jueves por la mañana en Madrid. La cantidad inicial era de 103 millones de dólares y pasará así a 181, a los que se suman 10 millones más de una obra no prevista inicialmente en la subestación eléctrica.

Empresa y comité habían quedado en celebrar esta reunión tras reconocer la multinacional un incremento en los costes de los proyectos y una dilatación en los plazos de algunos de ellos, en concreto en el horno de cocción para ánodos grandes, que no estaría listo para el rearranque el 1 de enero de 2024. En el encuentro de este jueves trascendió que solo esta inversión tendrá un coste de 109 millones y que no llegaría a la fábrica hasta el primer trimestre de 2025. "Esta desviación no afectaría al rearranque, eso sigue siendo firme y para nosotros es fundamental", reseña Zan.

En cuanto al resto de inversiones, están aprobadas las mesas de colada de fundición y por contra siguen sin aprobar "las barras de compensación, que pasan de 12 a 18 millones de coste".

El comité espera ahora convocatoria para una próxima reunión. "Nos van a traer una alternativa o propuesta por parte de la empresa para poder negociar y pedimos que se incluya en esa reunión a la planta de Alúmina", avanza Zan.