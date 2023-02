"Só traballamos produto fresco"

A Marquesa suma xa máis de vinte anos en Burela e tras esta traxectoria hai una clientela moi fiel, unha aposta polo produto fresco, racións abundantes e un servizo eficiente. O xerente, Matías González, apunta a especialidade do negocio en peixes e mariscos mercados a diario na lonxa de Burela, entre eles o polbo e os as luras (calamares) que "son daquí, hai moi poucos locais que os teñan e teñen moito máis sabor". O polbo prepárano á feira, ao alliño, con gambas ou con ameixas, e os calamares poden ser fritidos, á prancha ou encebolados como na receita que acompaña esta información e que é "un prato moi demandado pola calidade do produto", salienta o hostaleiro.

A oferta varía segundo a temporada dos alimentos. "Só traballamos o marisco fresco, non intentamos suplilo. En Nadal foi a época do camarón e a nécora, agora é a da centola...", comenta, e sobre este marisco teñen pensado facer unhas xornadas gastronómicas "cando coincida que estea nun momento óptimo e a un prezo razoable". O ano pasado tiñan a peza de 800 gramos a 7 euros. Entre os peixes traballan moito o rape, o linguado, o san martiño ou o rodaballo. "O 90% do noso produto é da lonxa, o mellor para mercar é cando ti mesmo o ves", sinala.

O negocio conta cunha clientela fiel, "de moitos anos", que pregunta e se deixa asesorar ben. "Nun 80% son clientes fixos", de Burela e localidades próximas, e só adoitan ver caras novas no verán. Entre os habituais hai moitos traballadores que van comer o menú do día de luns a venres, con tres primeiros e tres segundos a elixir, postre e bebida. "Intentamos variar e ter un produto sinxelo de servir porque o que demanda este cliente é rapidez para seguir traballando", comenta o hostaleiro.

Ademais, o local é lugar frecuente de comidas ou ceas de grupos de familias, amigos ou empresas para celebrar distintas ocasións, e dispón de ata 16 menús a elixir, con prezos entre os 20 e os 60 euros. Tamén está especializado en comidas por encargo, por exemplo rape en salsa verde, merluza rechea de marisco, san martiño en salsa de améndoa, paellas, arroces caldosos e carnes ao forno ou asadas.

Matías González empezou na hostalaría no Mesón do Poeta en 1999 e animouse a montar o seu propio negocio un ano despois xunto ao seu irmán -A Marquesa abría o 5 de outubro do 2000-. Ssinala que o incremento de prezos que sofre sobre todo "en aceite, verduras, carne e marisco", obrigará a revisar as tarifas de comedor, pero as de barra adianta que non as vai subir.

Luras enceboladas

Ingredientes

Luras (en castelán, calamares), cebola, allo, guindilla, aceite de oliva virxe extra, sal e patacas como acompañamento.