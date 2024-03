Cris Andina: "Só estar entre os finalistas xa é unha gran sorpresa"

Como rematou vostede neste documental, A nave das Marías?

Chamáronme desde a ONG Ecos do Sur, que é un colectivo co que colaboro porque estaban a facer un laboratorio teatral no que elas, as propias mulleres migrantes, creaban unha peza teatral desde cero e basicamente o que querían de min era que o gravase xunto con Saamira Ganay, que xa estaba traballando con elas. Así foi como comezou todo isto, sen outra intención.

E como seguíu adiante co proceso do documental?

O que pasou foi que eu propúxenlles facer entrevistas xunto con Saamira e foi así como fomos avanzando. Tamén esa é a razón de que sexa un documental moi humilde, porque está concebido sen ningunha pretensión, porque ía ser para uso interno de Ecos do Sur, sen intención de proxectalo nin nada parecido.

Pero algo tivo que acontecer para que avanzasen, desen un paso máis e saíse o documental.

Cando empecei a facer as entrevistas Saamira estaba comigo e eu xa supoñía que con ela se abrirían máis porque, despois de todo, a ela xa a coñecían, pero a min non, e poir iso non agardaba que tivese esa resposta pola súa banda. Pero unha vez que fomos avanzando, vin que si que se abrían moito e que resultaban "Só estar entre os finalistas xa é unha gran sorpresa" moi emotivas as historias que contaban, aínda que lles daba moito corte falar de todo o que viviran. Pero en realidade falan moito máis coa mirada, e penso que iso foi o que resultou decisivo para que o documental puidese ter un percorrido distinto do que ía ter.

Diría entón que basicamente vostede xa está premiada.

Eu estou moi contenta, e persoalmente non contaba para nada que se nos seleccionase porque había 21 pezas diferentes e son moi boas. Estar entre os catro finalistas para min é unha gran sorpresa e unha honra.

E agora que chegou ata aquí, vese con posibilidades?

Que va! Ningunha! A miña única intención era que a xente o vise, non aspirabamos a máis. Pero a realidade é que só o feito de ter o documental nominado xa é xenial. Só con iso é dabondo porque só con estar nominado xa vas ter un percorrido e vaise proxectar en moitos sitios e iso vai facer que se cumpra de sobra o obxectivo primeiro que comentaba: que se vise.

E que se vai atopar quen vaia ver A nave das Marías?

Pois é algo que se nota que está feito sen pretensións, porque apenas tiñamos medios. Estaba eu coa imaxe, co son, con todo. Logo traballei moito con Ssamira na montaxe e o resultado penso que é moi emotivo e cada vez que o vexo, aínda choro, porque as mulleres contan as súas experiencias dun xeito que é moi emocionante. Penso que por iso o elixiron.

Gustaríalle continuar traballando neste xénero?

Por suposto. Agora traballarei nunha película de ficción como directora de fotografía que se fará en Pontevedra, pero o documental a min apaixóame e espero seguir traballando nel.