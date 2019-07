Slipknot satisfará esta noche los deseos del público del Resurrection Fest

La histórica banda norteamericana de metal alternativo Slipknot será la gran protagonista este viernes de la segunda jornada de la decimocuarta edición del Resurrection Fest de Viveiro, al que acuden por primera vez tras haber sido -según la organización- la banda "más pedida" por el público en la historia del festival.

La salida al escenario del grupo, cuyos miembros se caracterizan por comparecer ante el público ataviados con máscaras macabras, está prevista para las once de la noche si no median, como ocurrió con el concierto de Slayer, imprevistos meteorológicos que están complicado el desarrollo de un Resurrection Fest castigado con tormentas esporádicas.

De acuerdo con el repertorio que han interpretado a lo largo de su presente gira europea, que los ha traído de vuelta a España tras una ausencia de cerca de una década, Slipknot abrirán el concierto con For Those About to Rock, de los históricos AC/DC, sonando en los altavoces, para acometer -a continuación- People=Shit.

La jornada la cerrarán en el escenario principal del festival los españoles Crisix, conocidos por su agresivo thrash metal

Su misántropo estilo será sin duda bien recibido por un público ávido de la propuesta extrema de los estadounidenses, que portan en su discografía grandes éxitos como Duality, Psychosocial y Before I Forget; además de discos canónicos de su género, como el titulado con su propio nombre.

No obstante, pese a su primacía en el cartel, Slipknot no acapararán todo el protagonismo de un Resurrection Fest en el que esta noche también habrá espacio para músicos de talla internacional como la banda británica de metal extremo con tintes góticos Cradle of Filth o el grupo de hardcore punk de Boston, Converge; en una jornada en la que cerrarán el escenario principal del festival los españoles Crisix, conocidos por su agresivo thrash metal.

Ya durante la tarde, grupos como Brothers Till We Die, While She Sleeps o Serrabulho han tenido la oportunidad de brillar ante los miles de asistentes a uno de los eventos de referencia de la música metalera y hardcore en el sur de Europa; que han podido disfrutar en las últimas horas de sol de grandes nombres del género como Trivium, Arch Enemy o Avatar.

Este sábado será el día en que Within Temptation y King Diamond tomen el testigo de Slipknot para bajar el telón de un Resurrection Fest que aspira, por primera vez en su ya larga trayectoria, a superar los 100.000 espectadores en el cómputo total de sus cuatro días.