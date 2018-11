Slayer se despedirá de España con un último concierto en el Resurrection Fest

La histórica banda de trash metal estadounidense Slayer ofrecerá el último concierto en España de su gira de despedida en el festival Resurrection Fest de Viveiro, según han anunciado este lunes sus organizadores.

"Todo comienzo tiene su final" ha sido el lema elegido por el Resurrection Fest para confirmar este lunes a Slayer como el segundo cabeza de cartel de su decimocuarta edición, en la que compartirán protagonismo con sus compatriotas de Slipknot.

BOOM!@Slayer will perform their final show in Spain at Resurrection Fest @estrellagalicia 2019!!



¡¡Slayer hará su último concierto en España en el Resurrection Fest Estrella Galicia!!



