La situación de la sanidad en la comarca enfrenta a BNG y PSOE con Comesaña

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmó este martes en el Parlamento que "nas vindeiras semanas" se incorporarán con plaza fija siete profesionales de atención primaria en la comarca de A Mariña. Asegura que se ocupará una plaza de medicina de familia en los centros de salud de Viveiro, Burela y O Vicedo. También se cubrirán dos de pediatría en Viveiro y una de pediatra a mayores en Mondoñedo y Cervo.

Comesaña indica que esto muestra el trabajo de la Xunta para ocupar las plazas que se demandan.

El conselleiro contestaba así a una pregunta del BNG sobre la situación sanitaria en la comarca y el diputado nacionalista Daniel Castro se mostró muy disconforme con él. Recordó que en Viveiro "lévase máis dun mes sen poder facer solicitudes de citas, o teléfono do centro de saúde está colapsado e as axendas están pechadas desde hai máis de dúas semanas". También se refirió a O Vicedo, "onde fai anos que había dous médicos dos que non queda ningún".

En el PSOE intervino Patricia Otero, quien se refirió a varios municipios como Foz, del que indicó que "non se cubre a redución de xornada de pediatría dende hai anos, segue sen matrona e ten prazas de enfermería e medicina familiar sen cubrir; suprimiron o segundo técnico de emerxencias sanitarias da ambulancia de Foz e o servizo 24 horas da ambulancia asistencial".