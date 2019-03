La situación del emisario que vierte en Celeiro llega a Bruselas

VIVEIRO. El Bloque Nacionalista Galego organiza este jueves 21 en el Parlamento europeo una jornada sobre "Execución dos fondos europeos para o saneamento da auga en Galicia", con participación de la eurodiputada Ana Miranda, el responsable de Infraestruturas del BNG en Viveiro, Seve Salgueiro, y el diputado provincial y miembro del consejo de administración de Portos, Antonio Veiga, para exigir soluciones al emisario roto que vierte en la ría vivariense.

La delegación nacionalista trasladará a todas las instituciones con competencias la situación del saneamiento en Viveiro. La formación, que aboga por una actuación integral, promovió una movilización social con un manifiesto para la regeneración de la ría apoyado por más de 30 colectivos locales, Veiga urgió soluciones a Portos y resalta que "a problemática de Viveiro é moi chamativa pola súa visibilidade".

El BNG vivariense ve "con preocupación" la posible pérdida de fondos Feder 2014-2020 europeos, 2,7 millones de euros, "se non se executan as obras dentro do prazo acordado por culpa duns trámites que o Concello non deu xestionado en dous anos e medio", hecho que atribuye a la "falta de entendemento con Augas de Galicia e as trabas" de Costas.

El Bloque recuerda que el incumplimiento de los objetivos de la directiva marco del agua y de otras sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas llevó a que la Unión Europea (UE) denunciase a España ante el Tribunal de Justicia en 2010, lo que derivó en que "o Goberno de Feijóo anunciase unha inversión de cinco millones para mellorar o saneamento en Viveiro, cifra reducida sen vergoña nen explicacións a tres millóns en setembro de 2016" con el convenio entre Xunta y Concello.

Este acuerdo obliga a la Administración local a poner a disposición los terrenos necesarios y contar con los permisos para poder ejecutar las obras. El Bloque reclama explicaciones sobre quién es responsable del retraso y cuándo se acometerá la actuación. Además, considera que debe aclararse si se valorará y reparará el daño ambiental y económico causado por años de vertidos.

GESTIONES. La nueva directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, se comprometió en una reunión mantenida con la alcaldesa, María Loureiro en octubre del pasado año a la licitación de las obras durante el actual 2019 tras alcanzar un acuerdo para que el organismo autonómico asumiese la retirada del emisario roto, lo que permitió desbloquear las autorizaciones. Los representantes municipales habían efectuado gestiones previamente en Madrid con Costas para tratar de agilizar este proyecto.