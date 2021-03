A 24 horas de su debut como entrenador del Pescados Rubén Burela FS, Sito Rivera (Mataró, 1956) desvela cuáles han sido sus primeras sensaciones en A Mariña y cómo se ha encontrado al equipo.

¿Qué tal va su adaptación a Burela y a su nuevo equipo?

Muy bien. Sabía que el trato iba a ser muy bueno, porque ya estuve aquí dos veranos dando unos cursos y conocía el club. También estoy gratamente sorprendido no solo por el nivel de los jugadores en cuanto a su calidad, sino también por su actitud. Están muy receptivos, con ganas de tirar para arriba, y yo estoy encantado no, lo siguiente.

Responda sinceramente, ¿le sorprendió la llamada del Pescados Rubén FS?

No me lo esperaba, la verdad. En España hay un nivel muy bueno de entrenadores y me sorprendió gratamente la llamada. Yo había recibido ofertas el año pasado de Europa y de Centroeuropa, pero con el tema del covid ya daba por finalizada mi carrera como entrenador de élite; estaba en Manresa y daba cursos como instructor de la Uefa por Europa. Pero cuando recibí la llama del Burela FS lo hablé en casa y no me lo pensé. Es una oportunidad, un premio, para hacer lo que me gusta al máximo nivel, y aquí estoy.

¿Le ha sorprendido algo en cuanto al club?

Pues el staff que tiene, en cuanto a nutricionista, podólogo, médico... Este club, en cuanto a estructura, no tiene nada que envidiar a equipos como Barcelona, Betis o Levante, por decir tres. Me ha sorprendido para bien.

¿Qué balance hace de estos primeros días y de la plantilla que se ha encontrado?

El equipo lo conocía por el seguimiento que hago de la Liga española. Hay jugadores consagrados, como Matamoros, y el resto también los conocía. Tenía dudas en cuanto a la receptividad que me iba a encontrar, pero ellos son profesionales y están por la faena. Tienen que dar un paso al frente, sobre todo a la hora de defender los espacios, que el balón no progrese. Somos el segundo equipo más goleado, y en eso se puede mejorar. En ese sentido me sorprendió un poco porque son más flojos de lo que yo esperaba.

¿Va a imponer un estilo o se va a adaptar a lo que tiene?

Me tengo que adaptar yo a sus cualidades, tengo que conseguir que ellos mejoren, que sean fuertes mentalmente y que sean muy prácticos. Hay que hacer un fútbol sala que guste, pero también que sea practico. Hoy en día, el 70 por ciento del fútbol sala es la defensa, porque a través de la defensa va a salir tu calidad en ataque. Hay que tener las ideas claras en la salida de presión y la estrategia es determinante. La defensa y la estrategia son los dos aspectos más importantes.

Bien en verdad que en defensa el equipo encaja mucho, pero en ataque marca bastantes goles.

Los jugadores tienen calidad en la finalización, y eso hay que mantenerlo, mejorar el nivel defensivo y el equipo irá hacia arriba seguro.

¿El objetivo del equipo es mantener la categoría?

A estas alturas luchar por quedar entre los ocho primeros, con nueve puntos de diferencia, es complicado. Lo primero es salvar la categoría, pero no renunciamos a nada. Ahora tenemos dos partidos seguidos contra rivales directos, Osasuna Magna y Santa Coloma, que pueden marcar. Debemos luchar por estar más arriba.

¿Tiene plantilla suficiente o ha pedido algún refuerzo? Porque hay gente tocada, como Pitero o Lucho.

Pitero ya está recuperado. De Lucho estamos pendientes de unos resultados médicos, pero para este partido no va a poder estar. Yo veo que tengo plantilla, quizá la posición más a mejorar sea la de cierre, pero creo que es una plantilla equilibrada y correcta.

¿Se ha encontrado a los jugadores con confianza después de los últimos dos buenos resultados?

Sí, están con confianza. Cuando hay buenos resultados la confianza aumenta, y también su rendimiento. Ellos hubieran firmado jugar el pasado fin de semana ya porque están bien de moral. Conseguir cuatro puntos después de tiempo sin puntuar les ha hecho bien. Yo creo que esta plantilla está para quedar entre los diez primeros en Primera, aunque luego hay muchos factores, como lesiones, el tema mental del covid y cómo afecta... Pero a nivel de plantilla, habría posibilidades de quedar entre los ocho primeros.

¿Le ha sorprendido algún jugador en particular desde que llegó la semana pasada a Burela?

Pues sobre todo ver a Edu como sigue parando siendo ya todo un veterano. Lo he sufrido como adversario y es digno de admirar como se mantiene. Me ha sorprendido para bien, para muy bien.