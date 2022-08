Siro Maseda se sobrepone a las adversidades y conquista el Mont Blanc

Un año más, el laurentino Siro Maseda, atleta de las Escolas Deportivas de Lourenzá, se atrevió con el ultra trail más importante y duro del mundo, el UTMB Mont Blanc. Una prueba donde tuvo que recorrer 148 kilómetros y 9.100 metros de desnivel positivo en la modalidad TDS. Una carrera durísima, donde los deportistas de resistencia corren en plenos Alpes tanto de día como de noche para llegar a la meta situada en Chamonix, partiendo de Courmayeur.

El atleta de fondo mariñano terminó la prueba en 36 horas, 14 minutos y 49 segundos en el puesto 458 del global de la clasificación y el 48 de su categoría.

Tras la prueba, cansado después del esfuerzo, Maseda comentó que «non cumprín co plan de tempo que levaba, pero visto agora todo o que me foi pasando ó longo desas 36 horas sábeme moi ben», comentó un deportista que se atreve tanto con el asfalto como con el monte y la bicicleta.

Maseda, que tuvo que retirarse de dicha prueba en 2021, sabe bien lo difícil que es llegar a meta en este tipo de aventuras. «A decir verdade, nestas carreiras calquer detalle magnifícase e significa retirada segura», advierte.

Maseda entró en la carrera mal ya que, según detalla, a los diez kilómetros de salir de Courmayeur empezaron los calambres en las piernas. «Logo tiven problemas de estómago que duraron toda a noite ata pasar o mediodía», recalca. Y es que en semejantes pruebas, ingiriendo geles o barritas, es relativamente fácil sufrir este tipo de problemas estomacales.

Por si fuera poco, durante la noche tuvo dos caídas en sendos descensos que le provocaron heridas. «A mente non estaba metida na carreira, pero seguín adiante e sendo positivo porque é a maneira de amañalo», comenta, y añade: «Se non estás concentrado na carreira ao cen por cen, non tiras adiante e o corpo apágase».

El laurentino reconoce que «sufrín e loiteina moito para poder seguir», y añadió otros problemas que le vinieron encima, como un exceso de calor y «ampollas, cun dolor constante; todo sumaba, pero decidín sempre tentar completar o obxectivo por riba de todo», dice este luchador de carreras extremas.

Según se analiza cómo hizo la prueba Siro Maseda, en los últimos 48 kilómetros fue donde más posiciones perdió, más de cien en estos kilómetros. Aún así, en este tipo de pruebas no se valora tanto el tiempo invertido ni la posición en la clasificación, sino el simple el hecho de poder terminar, que ya es un éxito.

Siro es un deportista polifacético. El pasado mes de diciembre batió su propio récord en el maratón con un tiempo de 2:45.30, en la prueba de Valencia. También ha conseguido importantes resultados, como ser segundo en el Trail Fuciño do Porco de 25 kilómetros, quinto en la edición de 2019 de A Toxiza, en Mondoñedo, y el mismo puesto en la primera edición del Xove Costa Trail del mismo año. Además, Siro Maseda recibió en el 2019 el premio especial al mérito deportivo por parte del Concello de Lourenzá. Todo un ejemplo.