Marina Oural: "Sinto honra no persoal e gratitude no profesional"

La laurentina Marina Oural fue de todo en la Festa da Faba, desde recolectora porque sus padres las plantaban a vendedora cuando montaban puesto y organizadora externa de la fiesta con su gabinete Atana. Una "espiral" como ella misma la define, que sigue con un giro ahora con su elección como pregonera. "A nivel persoal é unha honra, dende logo, e a nivel profesional unha gratitude de ver que o traballo feito prendeu e serviu para que as novas xeracións continúen e moi brillantemente", remarca.

Su vinculación con la tierra viene de siempre. "Ninguén escolle onde nace, pero si se decide amalo ou non, e eu tiven moita sorte de nacer onde nacín", cuenta la pregonera, que siempre tiene a sus padres muy presentes. "Son os mestres da miña vida. Aprendéronme e síguenme aprendendo o coidado e o amor á terra, a preparala para ter o froito e estar disposta a que che veña unha xeada e ter que volver empezar, pero continuar a pesar diso", señala.

Cree que la pasión de los fabeiros fue clave para poner en valor un producto presente en todos los restaurantes

Una pasión que fue básica a la hora de poner en valor un producto que han conseguido llevar hasta lo más alto. "Agora está en todas as cartas dos restaurantes, pero non sempre foi así e hai que lembrar que en Galicia había ata pouca tradición de comer fabas como prato», reconoce la pregonera. Una transformación hacia la profesionalidad, que vino también derivada "pola crise brutal do leite e había que darlle solución ás terras" y que Oural vivió de primera mano "entrando a formar parte da equipa da organización como gabinete externo e foi a clave para poder participar dun traballo ligado á creación artística, porque arte e alimento se conxugaban á perfección e administración local, equipo científico, labregos e comunicación remamos xuntos".

Años de trabajo, con los objetivos "de lograr que se diferenciara cientificamente a faba de Lourenzá, que fora rendible, que non se abandonaran as terras e naceran mulleres empresarias" y que tuvo su final natural en 2007 cuando se aprobó la denominación de Indicación Xeográfica Protexida (IXP), "que era outro dos obxectivos fundamentais que buscabamos".

La pregonera actuará el domingo con su obra ‘Rosas negras’ y estrenará en A Coruña 'Maleducadas’ el día 30

El proceso de transformación levó aparejados cambios en la programación de la fiesta, que se amplió a dos jornadas con propuestas que marcaron "un antes e un despois", a su juicio, como la apertura del Centro de Interpretación da Faba, "con imaxes para perdurar no tempo" y el estudio sociológico coordinado por Estíbaliz Espinosa, "xuntando a fabeiros e fabeiras para facer conversas e saber onde estaba a fortaleza da faba. Á marxe da repercusión económica, vimos que había emoción e unha implicación interxeracional", aclara.

ESPECTÁCULO. La pregonera protagonizará el domingo Rosas negras, un paseo de 45 minutos por la poesía universal, una obra "un pouco filla de Juana, a historia sobre a laurentina Juana de Ibarbourou", con la que se alzó con el premio Luisa Villalta.

Su próximo espectáculo será el 30 de octubre en A Coruña con la representación de Maleducadas. Poesía en concerto en el Teatro Colón, con entrada gratuita pero con necesaria reserva, en la que estará acompañada de los músicos Chefa Alonso y Nacho Muñoz.