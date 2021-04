Los sindicatos dudan del interés del Gobierno y la Sepi en la compra de Aluminio

La incertidumbre se extiende entre la plantilla de Alcoa ante el vencimiento del plazo para resolver la compra de Aluminio por parte de la Sepi y cederla como se ha planeado a Advant (Grupo Liberty). El comité de empresa ha solicitado una ronda urgente de conversaciones con los grupos políticos, la Xunta y el Gobierno, sobre el que apuntan dudas. Comisiones Obreras y UGT dicen que el proceso se está dilatando ante la falta de respuestas claras del Ejecutivo a las pretensiones de unos y la situación de solvencia del comprador. Tampoco la CIG aprecia intenciones de adquirir la fábrica, ni se ha contestado a las condiciones de venta planteadas por Alcoa en febrero pasado.

La multinacional acaba de presentar un balance optimista del primer trimestre del año, con beneficios de 146 millones de euros -un 119% superior al pésimo arranque en 2020- y ha puntualizado que su previsión es que la fábrica mariñana continúe en pérdidas todo el 2021, una vez que tampoco entre enero y marzo Aluminio dio beneficios, a pesar de haberse reanudado los envíos de metal a los clientes, por el fin de la huelga que los bloqueaba.

En todo caso, la valoración sindical es que en febrero y marzo la planta volvió a los buenos resultados gracias a la subida del precio del aluminio y el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, cree que los beneficios globales del primer trimestre demuestran que el Ere en la planta de San Cibrao era innecesario y que las pérdidas del complejo se debían a causas coyunturales y no estructurales. "Por eso lo ha tumbado el juzgado", abundó.

Ahora ven urgente que el Gobierno aclare el estado de las negociaciones y la situación del comprador final.

Aseguran que no hay contrapropuesta a Alcoa ni requerimiento formal de información y documentación del comprador sobre su solvencia

CARTA A LAS MINISTRAS. Los secretarios generales de industria de Comisiones y UGT se han dirigido a las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que clarifiquen la situación en la que la Sepi actúa como intermediario entre Alcoa y Advant (Liberty), alertándoles de la incertidumbre instalada entre los trabajadores y la comarca entera. "Toda vez que desde el vendedor se ha indicado que sigue manteniendo interés en vender la planta y el comprador en comprar, concluyen ambos que es el Gobierno el máximo responsable de la paralización de las negociaciones, por falta de respuesta e iniciativa", dicen los sindicatos.

Aseguran que no hay contrapropuesta a Alcoa ni requerimiento formal de información y documentación del comprador sobre su solvencia. Y preguntan por qué no se ha avanzado en conseguir con Alcoa condiciones adecuadas de venta y no se han solicitado documentos a Advant. En la semana de la mesa multilateral en la que se debería informar sobre la marcha de la operación, el comité se reunirá el lunes con el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, y el martes con representantes del BNG. Dicen que han sido muchos los rumores de estas semanas, incluida la falta de interés en la operación.

PETICIÓN DE MOVILIZACIONES. Por su parte, la sección sindical de CIG en la fábrica emitió un comunicado reclamando la urgencia de que la Sepi compre la fábrica antes del 30 de abril: "Logo, coa tranquilidade de manter os postos de traballo, pódese escoller ao mellor socio interesado na compra. Ou é que o Goberno non cre nas súas propias palabras cando manifesta que co estatuto da enerxía a produción de aluminio é rendible?", señala. CIG recuerda la necesidad de defender la industria y un precio energético estable y competitivo. Cree necesarias nuevas movilizaciones antes del día 30 y no se fía de Xunta y Gobierno "que xa nos teñen máis que defraudado". Dicen que el tiempo pasa y el peligro de un recurso al Ere que favorezca a Alcoa es real.