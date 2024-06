Comisiones Obreras acusa a Alcoa de evitar ganar dinero con intención de cerrar

El sindicato Comisiones Obreras en Alcoa, ha asegurado este jueves a través de un comunicado de prensa de la Federación Galega de Industria, que Alcoa "no gana dinero porque no quiere", y ve nulo interés de la multinacional en la venta. Desde el sindicato acusan a la firma de seguir incumpliendo el plan de viabilidad, al tiempo que solicitan a los gobiernos autonómico y central que intervengan la empresa tal y como han solicitado en múltiples ocasiones, el comité, la ciudadanía y el Congreso, que ha aprobado varias iniciativas en este sentido.

En opinión del sindicato detrás de la actitud de Alcoa está la intención de la multinacional de cerrar el complejo de Cervo y no vender a otra empresa que sería competencia directa. Así aseguran que la empresa "sigue su propia hoja de ruta que no es otra que cerrar y en ningún caso cederla a un competidor, porque saben que es viable y no se la va a dejar a la competencia", sentencian.

El sindicato va más allá y ve posible que incluso después de ese supuesto cierre, dentro de unos años la multinacional quiera volver a abrir y entonces "soliciten fondos para reactivarla y generar puestos de trabajo" lo que entienden que sería una "tomadura de de pelo" a los gallegos y a todos los españoles.

Las cuentas de la Federación de Industria de CC OO

El sindicato estima que el precio del aluminio se encuentra en máximos y el de la energía es de los más bajos de Europa en la actualidad, por lo que según los cálculos del sindicato la multinacional podría estar ganando 1.000 euros por tonelada producida, es decir 200 millones de euros con la capacidad productiva total del complejo.

Actualmente, según las cuentas de Comisiones, Alcoa ha ganado 3 millones de euros, con el rearranque de las cubas, gracias recuerda el sindicato "al firme posicionamiento del comité". Asimismo recuerda que en su momento la empresa aseguró que el rearranque "llevaría a pérdidas inasumibles".

De otra parte, Comisiones considera que los incumplimientos del plan de viabilidad por parte de Alcoa "dejan claro la gran posibilidad" de que la firma esté cometiendo un "presunto delito de estafa y sabotaje", puesto que en su opinión desmantelaron las instalaciones sin intención de rehacerlas.

Por todo ello, el Comisiones insta al Gobierno y a la Xunta a que intervengan la empresa para garantizar la viabilidad de la misma, tal y como ha solicitado en varias ocasiones el comité de empresa, la ciudadanía, y el Congreso, donde se han aprobado varias iniciativas en este sentido y recuerdan que en su momento el Gobierno reconoció que la factoría es una empresa estratégica.

CC OO hizo referencia también al proceso judicial abierto contra la multinacional por la venta de Avilés y A Coruña. Sobre este punto aseguró que "no se puede permitir" que una multinacional con procesos judiciales abiertos por una presunta estafa , "se siga riendo de toda una comarca, del Gobierno y de la Xunta".

El miércoles de la próxima semana, día 12 de junio, sindicatos, administraciones y empresa se sentarán en la mesa de seguimiento que está convocada en el ministerio de Industria, para analizar la actual situación del proceso de vena.