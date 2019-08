Un simulacro para evitar sustos en situaciones de peligro en las playas

Los servicios de socorrismo y salvamento del Concello de Ribadeo realizaron el jueves en las playas más visitadas del municipio, las de As Catedrais y Os Castros-As Illas, todas ellas en la parroquia de A Devesa, sendos simulacros de salvamento con la intención de tenerlo todo perfectamente engrasado en el caso de que se produzca una situación de apuro real y, de este modo, reducir el tiempo de actuación y aumentar la eficacia en todo lo posible. Los supuestos en estos simulacros fueron el mismo: personas en apuro en el agua a los que arrastraba la corriente.

En el caso de la playa de As Catedrais participaron cuatro socorristas y un técnico sanitario además del coordinador. En este caso emplearon poco más de tres minutos y medio en sacar del agua a las víctimas.

Después se aplicó el agravante de que el atendido entraba en parada cardio respiratoria y fue atendido en la propia arena, donde además fue ya inmovilizado para tenerlo preparado para la llegada del personal médico.

Como es habitual en estas fechas, eran cientos de personas las que había en As Catedrais y el concejal de medio ambiente ribadense, Jorge Díaz Freije, que acudió a los simulacros junto al alcalde, Fernando Suárez, comentó que "moita xente seguiu de preto o simulacro, que rematou cun aplauso para o servizo de socorrismo".

Díaz Freije recordó que "todos os anos se fan este tipo de actuacións para estar preparados para unha emerxencia e quero salientar e agradecer os esforzos que están a facer tanto os socorristas como os técnicos sanitarios porque todo isto é complexo".

DIFICULTADES. Los responsables municipales ribadenses aprovecharon la ocasión para referirse una vez más a las dificultades con las que se encontraron para conseguir socorristas para la temporada estival: "sacáronse tres convocatorias para contratar socorristas e quedáronnos prazas descubertas, polo que a día de hoxe temos trece e deberíamos ter dezasete". Consideran por lo tanto que la Xunta debería tomar nota de esta situación "porque non é só do Concello de Ribadeo, pois vemos concellos de diferentes cores e signos políticos que están a pasar por unha situación moi parecida á nosa. Aquí intentamos facer as cousas ben, como sempre, pagamos máis que ninguén, subimos os soldos dos socorristas pero hai cousas ás que non podemos chegar. Entón invoco á Xunta para que tome medidas e seguiremos con este tipo de simulacros para estar preparados para unha intervención da magnitude que poida ser necesario levar a cabo aquí", apuntó Jorge Díaz.

Después del simulacro de As Catedrais se realizó el de Os Castros y As Illas que tuvo, como el anterior, un desarrollo y tiempo de respuesta satisfactorios.