Simón pide a la Xunta que tenga "cuidado" a la hora de ampliar el confinamiento en A Mariña

El doctor Fernando Simón ha señalado este lunes que las comunidades son las que toman las decisiones del confinamiento y de los plazos y en el caso de A Mariña, donde los casos activos han subido en veinticuatro horas de 99 a 119, ha pedido hacerlo, con carácter general, "con muchísimo cuidado".

"Al cuarto o quinto día se tiene que decidir si se extiende el periodo o no. Son las comunidades las que toman las decisiones y las que tendrán que valorar si es lo más adecuado o no. Mi percepción es que la valoración se tiene que hacer con muchísimo cuidado", ha subrayado, un día después de que la Xunta ordenase el cierre durante cinco días, prorrogables, de los accesos a esa zona costera.

Solo en el caso de que las comunidades no apliquen las medidas que afecten a más de una región o se comience "a no saber lo que está pasando" es cuando Sanidad, ha indicado en rueda de prensa, planteará "acciones de Estado que pueden requerir cosas como las que vivimos en el pasado", aunque Simón espera que "no se vuelvan a producir".

Además de con Cataluña, donde está el brote más preocupante, los responsables de Sanidad prevén reunirse con otras comunidades afectadas por este fenómeno como son Galicia, Aragón y Madrid –donde se ha detectado un brote que afecta a cinco personas– para intercambiar información y respuestas que "refuercen el control" de los focos.