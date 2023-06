Simón González Río conquista su anhelo al hacer los World Marathon Majors

La voz pausada de Simón González Río (Burela, 1986) deja entrever una persona reflexiva. Un atleta que acaba de conquistar un anhelo que tenía desde 2014: realizar los World Marathon Majors, los seis mejores maratones del mundo. Nueve años después de que comenzara su periplo por el mundo con el de Berlín, en Alemania, cerró el círculo en la ciudad norteamericana de Boston hace dos meses.

"Por fin", dice. "No sé cómo surgió muy bien la idea de hacerlos; al estar en el mundillo de correr y que a mí también me gusta viajar", argumenta el atleta mariñano, que tras Berlín hizo Nueva York en 2015, Chicago en 2016, Tokyo en 2017, Londres en 2019 y Boston este mismo año. Hubo cuatro años de sequía forzada, ya que la pandemia complicó mucho tanto la organización de los maratones como poder viajar sin restricciones.

No tiene favoritismos por ninguno de los seis. "No escogería ninguno por encima de otro, cada uno tiene algo especial y en cada uno viví experiencias interesantes", apunta. ¿Y el mejor ambiente? "Quizá Boston, aunque los primeros no los tengo muy recientes", dice. "Londres y Nueva York también son parecidos, pero Boston, al ser una ciudad más pequeña, se concentra todo más", argumenta.

No escogería ninguno por encima de otro , cada uno tiene algo especial, aunque por ambiente Boston está muy bien"

Su mejor marca entre los World Marathon Majors la consiguió en Londres con un tiempo de 2:23.21. Pero la mejor carrera fue en Berlín "por correr en negativo". ¿Qué significa? "Pues que hice la segunda parte de la carrera más rápida que la primera, y acabé esprintando, con muy buenas sensaciones, con la fuerza para poder seguir si fuera el caso", explica.

González Río comenzó en Berlín porque conocía la ciudad. "Viví allí en varias etapas, primero como estudiante y luego al ir a trabajar", señala. "Lo vi en la televisión, sabía que era un circuito rápido, es una ciudad que conoces... Y después fue cuando decidí hacerlos todos", señala.

El atleta burelés es uno de los pocos que ha logrado correr los seis grandes maratones del mundo. "La empresa que lleva las estadísticas de estas carreras la saca por países los que llevan completados los seis, y en España creo que somos 300 o 400", dice. "No somos muchos, pero es que es realmente difícil organizarte para correr los seis, incluso económicamente", advierte. "En mi caso, al tener buenas marcas es más fácil, porque te aseguras el dorsal, pero en algunos maratones hay un sorteo y no es fácil entrar", asegura.

Simón aprovecha para hacer turismo cada vez que viaja a algún maratón. "En Londres y Berlín me quedé poco porque había vivido en las dos ciudades y en Chicago tampoco estuve mucho tiempo porque pensaba que era una ciudad que no tenía mucho que ver, y en cambio me sorprendió gratamente", dijo. "Igual que el de Tokyo, a nivel deportivo, está un poco por debajo de los otros, para mí fue la ciudad más especial de visitar", asegura. ¿Por qué? "Igual es porque es muy diferente a Occidente y en mi caso visitar Japón era algo que quería hacer desde niño, desde que venía los dibujos animados japoneses y, más tarde, cuando fui universitario, me aficioné mucho al cine japonés", argumenta. "Al final junté mis dos grandes pasiones, correr y el turismo", subraya el excelente atleta mariñano, que ha ganado varias carreras por la comarca.

Quería visitar Japón desde que veía los dibujos animados de pequeño y luego me hice aficionado al cine japonés cuando era universitario"

Tras correr el maratón de Boston en abril, paró durante dos o tres semanas y ahora ya ha vuelto a retomar los entrenamientos. Pero todavía no está apuntado a ningún otro 42K. "Me gustaría correr en algún país que no he visitado, pero también me tira el mejorar mi marca, y para eso tendría que buscar un maratón que sea muy plano, muy rápido", explica. Su mejor marca está en 2:21 en Valencia.

Con sus buenos tiempos ha conseguido que en algunas carreras "tenga el dorsal gratis o puedo salir en el cajón con los elites o los sub elite, que es un mundo aparte", explica. "Hice una media maratón en Gante, en Bélgica, y salí con los elite; éramos solo 100, porque había dos salidas distintas, una para nosotros y otra para los populares, y es otro mundo; en otras pruebas no tienes sitio para calentar, tienes que estar aquieto ya media hora antes...", comenta.

Creo que puedo bajar de los 2:20 si todo me sale bien y en un maratón que sea plano"

¿Crees que tienes todavía margen de mejora? "Sí, creo que aún puedo mejorar", señala. "El objetivo en Valencia era bajar de los 2:20, pero tres semanas antes tuve una molestia y no lo pude conseguir, pero creo que si todo sale bien puedo bajar de los 2:20", concluye el burelés, que ya ha vuelto a entrenar para preparar las carreras que pueda correr en verano y algún maratón para el próximo otoño de 2023.