Silvia Rodríguez Ferreira, ou Silvia Core co apodo familiar, aprendeu o oficio de pasteleira dende moi pequena xunto a seu pai, Isidro Rodríguez, propietario da pastelería Cabaleiros de Lourenzá, á que se incorporou a filla para manter a tradición que tanto gusta e introducir novas tendencias. Teñen sona polo milfollas, pero hai moita variedade doce que escoller e toda elaborada de maneira artesá.

Silvia lembra que seu pai abriu o negocio en 1980 despois de formarse en Madrid e tamén na comarca cun mestre pasteleiro chegado de Cuba, don Máximo, "que é o que formou a toda unha xeración de pasteleiros da zona" e que fixo que se introducisen novas elaboracións, como "as cocadas, pois o coco era máis típico de alí, e esa é unha das cousas que seguimos facendo dende aquela", comenta.

A pasteleira criouse no negocio familiar, "en vez de con plastilina xogaba con mazapán", lembra, e acabou por incorporarse. "Á parte do que aprendín con meus pais toda a vida, funme especializando en cousas", con cursos de pastelería e chocolate en Madrid, Barcelona e Galicia. Así, axudou a introducir "algunha cousa máis moderna, sobre todo cando empezou a moda dos doces personalizados e con fotos para bodas ou aniversarios, fómolos incorporando", porén recoñece que xa non hai tanta febre e reivindica "o tradicional, aínda que lle deamos unha voltiña para que resulte novidoso".

"É un traballo moi doce, pero é duro. Tamén cambiante, pois nunca estás facendo algo igual", di, xa que por unha banda "sempre te estás formando e probando cousas novas, vendo como casan sabores", e ademais a produción cambia segundo a época do ano e as demandas da clientela. Agora co Nadal, por exemplo, teñen as chamadas "bandexas de cotillón", que levan todas as especialidades destas datas, ou "cobras de mazapán", un produto que fan coma toda a vida, "usando améndoa marcona de primeira calidade que moemos e elaboramos no obradoiro".

O Nadal é unha das épocas que dá para moito en cuestión de doces, xa sen saír dos turróns. "Do que máis vendemos é o de améndoa torrada enteira con chocolate que pode ser negro, branco ou con leite", pero tamén os hai tipo bombón, de froitos con Cointreau, de avelás con chocolate, negro con froitas, brando tipo Jijona, de whisky, de Oreo ou tipo Suchard. A boa fama tamén a teñen polos roscóns de Reis, pois o seu destaca pola súa xugosidade, "é un brioche moi esponxoso, para o que envolvemos a masa nunha crema de améndoa que facemos nós", subliña.

Anguía de mazapán

Anguía de mazapán da Pastelería Cabaleiros. J. Mª ÁLVEZ

Ingredientes

250 gr de améndoa marcona moída, 230 gr de azucre glas, 20 gr de mel, 1 clara de ovo ou 4-6 culleradas de auga, cabelo de anxo e xema (opcional), froitas escarchadas para decorar.

Preparación

Mesturar nun bol a améndoa, o azucre, o mel e a clara ou auga (esta, agregala pouco a pouco). Amasar coas mans ata obter a consistencia desexada. Facer un cilindro, cubrir con film e reservar en frío ata o día seguinte. Con parte da masa dar forma á anguía, aplanar e rechear con cabelo e xema. Estirar o mazapán restante co rodillo e cubrir a anguía. Recortar a masa sobrante e dar forma á cabeza, escamas, etc. Reservar na nevera 24 horas. Pincelar con ovo batido e enfornar a 265º uns 6 minutos. Deixar enfriar e decorar con froitas e glasa real.