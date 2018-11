Siguen los retrasos del Feve y los usuarios denuncian la inacción de los políticos

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo denunció que los responsables del Ministerio de Fomento, independientemente de que lo ocupen socialistas o populares, así como los de la Xunta de Galicia, están llevando a cabo una maniobra de estrangulamiento del servicio de Feve que hace que el tren sea ahora mismo un medio de transporte casi inservible.

Los componentes de este colectivo indicaron que bajo su punto de vista lo que persiguen ambas administraciones es "afastar por todos os medios a xente do servizo con este maltrato dilatado nos anos" y aseguran que en realidad al final se trata de una operación continuada que llevará a que sus usuarios potenciales dejen de utilizarlo.

Afirman que con ese "continuo deterioro do servizo, facendo como que non existe, logo terán a cara de publicar unhas desastrosas estatísticas que xustifiquen un recorte drástico dos servizos. Non cabe outra explicación que a dun plan pactado de desmantelamento progresivo".

Como ejemplo de sus afirmaciones esta plataforma cita diversas incidencias acontecidas en los últimos días. Se refieren concretamente a que "o sábado 17 suprimíronse os servizos matinais de media distancia Ribadeo-Ferrol e Oviedo-Ferrol. O domingo o Oviedo-Ferrol e o Ferrol-Ribadeo circularon con 50 minutos de retraso, ata que foron definitivamente suprimidos. O luns, todos os servizos matinais de media distancia fixéronse en transporte alternativo dende Xuvia ata Pravia. Este martes o Oviedo-Ferrol matinal circulou cun retraso de 68 minutos" y añaden que "este é o pan de cada día co que se atopan os usuarios".

A ello añaden que ya conocen casos de estudiantes que perdieron la evaluación de determinadas asignaturas por reiterados retrasos o trabajadores que abandonaron su trabajo por la imposibilidad de desplazarse en otro medio de transporte "ao resultarlles imposible soportar as reiteradas supresións e retrasos". Se preguntan igualmente "quen pode xogarse chegar a tempo a unha cita médica con este deplorable servizo?".

En todo caso, ya anticipan que la plataforma continuará con su desempeño y que no abandonarán su lucha para lo que tienen intención de mantener reuniones con las subdelegadas del Gobierno en Lugo y A Coruña.