Sigue la tradición floral por Difuntos

La cita con los cementerios el día de Todos los Santos y de Difuntos es fija en el calendario, manteniéndose con el paso del tiempo la tradición de depositar flores junto a las tumbas, nichos y panteones de los seres queridos para honrar su memoria. Tanto las floristerías como los mercados que se organizan en diferentes localidades, como Viveiro o Ribadeo, registran un gran trasiego estos días previos a la celebración. Tanto es el movimiento, que obliga a contratar personal a las tiendas especializadas en arte floral, que aún con ese refuerzo deben realizar jornadas maratonianas.

Ana Fraga, propietaria de la floristería Fabeiro Arte Floral de Foz, así lo confirma: "Temos moito traballo, con encargos diferentes, polo que facemos estándar, xa que traballamos moitísimas horas todos os días, como mínimo 15, dende as dez da mañá ata as tres ou catro da madrugada, dependendo do traballo que haxa, e que non saia un defunto senón xa se complica máis. Tanto traballo non dá para facer cousas diferentes e tampouco é o momento no que tes maior inspiración. Esta é unha semana dura", subraya.

Aunque el resultado produce satisfacción, preferirían que se repartieran más los encargos a lo largo del año, pero entienden que todo el mundo quiere conmemorar estas fechas. "Se se repartira un pouco non teriamos tanto estrés, despois os quince días seguintes non vén ninguén. Esta é a data de máis apuro, o resto do ano non traballas tantas horas". De hecho, este volumen de trabajo les obliga a contratar personal para Foz y Vilanova.

Otro inconveniente es que trabajan con un producto perecedero. "Traballar con flores impídeche facer as cousas con anterioridade. Nós se puidésemos telo feito un mes antes, fariámolo con outra tranquilidade, e ademais hai que mirar que a flor veña ben, porque se sae mal tes que cambiar cousas". Fraga asegura que se vende "un pouco de todo: clavel, crisantemo, rosas, lilium, e se queren algo máis especial piden orquídeas, ademais vendemos verde ou paniculata. O que máis piden son centros, cada vez prefiren máis levar feito que comprar as flores para facelo eles".

El gasto se mira, pero la respuesta es buena y no se repara tanto en estas fechas, pese a que los precios subieron arrastrados por el incremento general. Fraga estima que la subida media es de un 10%, aunque cada vendedor marca lo que considera.

Los encargos se hacen con anticipación, lo que permite a las floristerías realizar pedidos ajustados. "Hai dúas semanas que encarguei, nós temos unha lista para preparar e veñen recoller o día que queren. Damos uns números por días". Los pedidos se concentran a principios de semana, ya que todas las personas quieren organizar con tiempo. "Temos encargos coma todos os anos, pero empezamos a limitarnos aos ocos que quedan. Este ano parece que está un pouco máis repartido ao coincidir fin de semana, senón o 31 é o día principal, pero hai xente que xa quere telo posto na fin de semana", apunta Fraga.

Azucena Manín, de la floristería Azucena de Burela, confirma que "a xente respecta estas datas, nas que sempre hai máis demanda, son as de maiores vendas do ano. A cantidade de encargas está coma sempre". Tampoco varían las flores solicitadas, sobre todo crisantemos y rosas. Lo que sí se movió al alza fueron los precios. "Subiron algo, coma o resto das cousas, pero nada desorbitado, acorde á suba que imos arrastrando do ano", aunque reconoce que en estas fechas también acostumbran a subir siempre.

La florista burelesa indica que "a xente mírase á hora de gastar, cada un axústase á súa economía, aínda que esta non é unha data en que se mida especialmente, porque son días que se respectan moito, igual durante o resto de ano espáciase máis a compra".

Azucena coincide en que "a xente cada vez leva máis preparado, sobre todo vendemos centros, ramos e búcaros, pero séguese vendendo flor solta tamén e a maioría da xente encarga con anticipación para ter o que quere", señala. La cantidad depende de las sepulturas para decorar.

El mercado de flores de Viveiro registra buena afluencia. ANTÍA

MERCADOS. En Viveiro los mercados de flores arrancaron este jueves, aunque se esperan las mayores ventas de hoy en adelante. Los puestos se colocan en la Praza Maior de la ciudad del Landro hasta el martes 1 de noviembre, incluido. Los vendedores señalan que entre las flores más despachadas en estas fechas están el crisantemo, la rosa, el clavel, la margarita y el lilium, "que se vende moito", según Teresa Teijeira e Ignacio López, con invernaderos en San Pedro y que tienen puesto fijo en el mercado, donde los ramos de flor suelta pueden conseguirse a ocho euros. Señalan que "véndese como outros anos, aínda non se notou a crise".

Carmen da Costa acude desde A Rigueira (Xove) con centros elaborados con pompones de crisantemo, ramos y alguna flor suelta, todo cultivado al aire libre. La unidad en este puesto sale por un euro.

Ribadeo acoge otro importante mercado de flores en las inmediaciones de la plaza de abastos llenando de colorido y bullicio la villa. Son muchos los ribadenses que desde hoy y durante los próximo días se acercan a la localidad para adquirir las flores con las que decorarán las tumbas. Se espera que el mercado esté muy concurrido durante el fin de semana.