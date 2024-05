Sigue ingresado en la Uci el marinero de Foz que se cayó al mar mientras faenaba en Burela

El marinero de Foz que tuvo que ser evacuado el miércoles tras caer al mar desde la embarcación de bajura en la que se encontraba faenando, frente a las costas de Burela, y que continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Público da Mariña, evoluciona favorablemente.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 13,30 horas de la jornada del miércoles, cuando el hombre, de 53 años y vecino del municipio de Foz, se precipitó al mar desde el barco en el que trabajaba y se quedó enredado entre unos aparejos.

El trabajador, que pudo ser auxiliado en el mar por sus compañeros, fue trasladado primero hasta el puerto de Burela y evacuado después en ambulancia por los servicios de emergencias sanitarias al cercano Hospital da Mariña, donde ingresó en estado grave con síntomas de hipotermia.

Hasta el muelle de la localidad mariñana se desplazaron, entre otros efectivos, personal del servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

El pronóstico del marinero, que continúa ingresado este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Público da Mariña, presenta una evolución favorable.

El marinero se soltó de los aparejos con su propia navaja

Juan Carlos Modia, de la Policía Local de Burela, explicó a la TVG que el marinero se salvó al cortar los aparejos en los que había quedado atrapado. "O patrón dicía que grazas á axilidade do mariñeiro, logrou salvar a vida. Íase para o fondo, arrastrado polos cabos, e grazas á navalla que levaba no peto, subiu para arriba e puidérono rescatar. Se non, desaparecía no mar", reveló.

El policía destacó que el hombre "viña cunha forte hipotermia, con moitísimo frío", y destacó la rápida intervención de los servicios sanitarios como una de las claves para que el suceso no acabase en tragedia.