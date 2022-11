Siglos de historia en Ribadeo

Las instalaciones del Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo cumplen cien años y con motivo de un aniversario tan especial el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos, se desplazó hasta el lugar con el fin de conmemorar una fecha en la que se puso a andar un proyecto pionero y de primer nivel para la época que luego fue atravesando distintas vicisitudes a lo largo de las décadas.

Cabarcos subrayó su situación actual y recordó que acoge un ciclo medio de Formación Profesional de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural con quince plazas "para atender así a demanda existente", reseñando "o interese que esperta a colaboración con empresas forestais da zona".

La jornada incluyó la participación de representantes de la Universidade de Santiago como el ribadense Lourenzo Fernández Prieto y el responsable de Agacal hizo entrega de la distinción Km. 0 de Galicia al comedor de las instalaciones que otorga la empresa Slow Food Compostela "para acreditar que preto do 60% dos alimentos empregados proveñen de canles curtas de comercialización, destacando os produtos amparados por selos de calidade".

CHOCOLATES MORENO

La estancia en Ribadeo de José Luis Cabarcos continuó por la tarde con otro acto destacado como fue la concesión a la empresa local Chocolates Moreno del sello de calidad Artesanía Alimentaria que también se concedió en Foz a la empresa de fabricación de cervezas Augas Santas. Apuntó que son ya una treintena las firmas que integran este sello de calidad promovido para diferenciar las producciones del campo y del mar que se elaboran de modo tradicional y pensado también como una forma de proteger a sus productores.

De Chocolates Moreno se encarga ahora María José Ríos, aunque la firma lleva ya funcionando 130 años de forma ininterrumpida y con un producto artesanal al ciento por ciento.

En cuanto a Augas Santas, su historia es mucho más reciente pero Cabarcos destacó que "ten o compromiso de elaborar unha cervexa de calidade, ao tempo que causa un impacto positivo no entorno, mantendo todos os niveis de seguridade ambiental e fomentando a reciclaxe dos grans de malta empregándoos como alimento para o gando veciño".

Entrega de la distinción Km. 0 de Galicia

Además, José Luis Cabarcos indicó que este sello de calidad que este martes entregó por duplicado en la comarca "busca promover e protexer as pequenas producións e elaboracións tradicionais artesás de alimentos de alta calidade, facilitar a diversificación económica das explotacións agrarias e o incremento do valor engadido das producións locais e mellorar as rendas e fixar poboación nos medios rural e litoral".

Añade que también trata de fomentar métodos tradicionales de elaboración que buscan desarrollar una gama de productos diferenciados por su calidad "potenciando circuítos curtos de comercialización que permitan o contacto directo entre as persoas produtoras e as consumidoras e promover a visibilización e a participación activa das mulleres en todas as dimensións da actividade artesanal alimentaria", cuestión esta última que está presente tanto en Chocolates Moreno como en cervezas Augas Santas.

PRESENTACIÓN

En el acto, María José Ríos presentó un nuevo producto de su marca, que es un nuevo turrón. Actualmente disponen ya de ocho diferentes de distintos sabores y ahora le suman el turrón As Catedrais.

La responsable de Chocolates Moreno se mostró encantada de presentar un producto que comparte con los otros su elaboración cuidadosa y artesanal y que amplía un catálogo que ahora se emparenta con un emblema de Ribadeo como es la famosa playa.