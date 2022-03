A veces la distancia no es el olvido. Que se lo digan a Michal Marek Kaluza (Bielsko-Biala, 22- 07-1998), un polaco que juega desde hace tres temporadas en el Pescados Rubén Burela FS, a más de 3.000 kilómetros de su ciudad natal. Hace solo dos semanas, las mayores preocupaciones de Kaluza tenían que ver con aspectos meramente deportivos, como la situación delicada del conjunto mariñano en la Primera División o su progresión. Pero las guerras lo cambian todo. Y comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, dos países que limitan con el suyo, que es el que está recogiendo un mayor número de refugiados, sobre todo mujeres y niños.

"En Polonia todos están muy preocupados, pero es normal, La gente de Polonia es grande y está todo el tiempo preparando comida y recaudando dinero para los ucranios, por no hablar de la acogida que le están dando a los refugiados, con familias enteras que se quedan en las casas. Pero es verdad que según me dice mi madre el miedo se palpa en el ambiente y no solo el miedo por la cuestión estrictamente militar, sino a la economía, los precios se están disparando y mucha gente tiene dificultades a la hora de hacer la compra", señala Kaluza.

La familia de Kaluza no está demasiado cerca de la frontera con Ucrania, pero la solidaridad y el apoyo que muestran es absoluto e incluso el joven asegura sentirse "un poco triste por no estar allí ayudando, me gustaría poder contribuir más", asegura Kaluza, que destaca la implicación absoluta de sus compatriotas con el pueblo ucranio. "Afortunadamente mi familia está lejos de la frontera, pero en mi casa estamos acogiendo a una familia de ucranios que tienen una niña pequeña y está ocupando mi habitación, así que aunque quisiera tampoco tendría donde dormir", señala el joven con humor, mostrando una entereza tremenda a la hora de hablar del conflicto y de la situación de su país, aunque no exenta de preocupación. "Ya fuera de bromas, me siento muy orgulloso de mi país y de mi gente. Sé que hacen lo posible para vivir el día a día como antes, pero todo ha cambiado en pocos días".

El joven meta polaco asegura que el hecho de vivir en Polonia no significa que haya mayor conocimiento sobre la guerra, sino que la información es similar a la que se puede tener en España. "La gente de Polonia se informa básicamente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, igual que aquí. No hay información adicional ni se sabe lo que piensan los rusos o los próximos pasos que van a pasar". señala.

Al estar tan lejos de su familia, Kaluza le da muchas vueltas a todo lo que está pasando e incluso agradece los partidos y los entrenamientos para poder evadirse un poco de la situación. "Entre entrenamientos y partidos lo voy llevando un poco mejor porque no tengo tanto tiempo para pensar ", señala el jugador, que está ya deseando volver a la selección para compartir sus sensaciones con sus compatriotas. "En las últimos concentraciones se hablaba del coronavirus o de deportes, ahora imagino que la guerra sera el único tema que tratemos", concluyó Kaluza.



Temporada | "He progresado mucho, siento la confianza de todos en el equipo"

En su tercera temporada en el Pescados Rubén Burela FS, Mychal Marek Kaluza se ha hecho con el puesto de titular, después de dos años a la sombra de Edu. Su avance individual contrasta con los malos resultados del equipo, que ocupa la última posición de la tabla. "Creo que a nivel individual he progresado un montón en esta última temporada. Desde que vine he tratado de aprender, pero no es lo mismo hacerlo en los entrenamientos que en los partidos. Ahora tengo la confianza del entrenador y de mis compañeros y eso me hace ser mejor cada día", señaló.

Contraste

Lo que más echa de menos Kaluza es poder celebrar victorias, ya que de poco vale su buen trabajo si el equipo no gana partidos. "A veces llego a casa y pienso que lo he hecho bastante bien, pero no siento una alegría plena porque no hemos ganado. Preferiría hacerlo peor y sumar los tres puntos", señaló.

"Una victoria podría cambiarlo todo"

Kaluza está convencido de que las posbiilidades de permanencia todavía están intactas. "Creo que solo necesitamos ganar un partido para que todo pueda cambiar. Basta con ver como estamos entrenando para comprobar que el equpo no se viene abajo"