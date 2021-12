"Siempre tuve claro que mi vida iba a estar dedicada a la música"

Con 29 años y ya más de una década dedicado a la música, el vivariense Joni Ramos puede presumir de haber convertido su sueño en profesión, pese a tiempos complicados como los que trae la pandemia.

Actúa este sábado en Viveiro dentro del programa navideño del Concello (20.30 horas, Praza Maior) ¿Qué puede avanzar del concierto?

Es un concierto con mis chavales de la banda —Sunday Morning Club— y vamos a hacer los set que solemos hacer ahora, de temas sobre todo propios pues después de tanto tiempo hemos acumulado bastantes composiciones y hacemos poquitas versiones.

¿Qué tipo de conciertos está haciendo actualmente?

Depende del evento, por ejemplo los instrumentales entran muy bien en cosa de bodas y los acústicos si el local es más pequeño. Algunos los hago en solitario y otros con la banda, con la que también tenemos uno en San Cibrao el 30.

¿Empezaba a notar más actividad tras el parón por la pandemia?

Sí, septiembre y octubre fueron dos meses relativamente buenos, estuvimos haciendo cosillas por fuera, en Madrid, y ahora estoy un poco preocupado porque ya se me cayeron un par de fechas por el tema de que los restaurantes tienen que cerrar a la una y media, pero hay que ir haciendo como se puede e intentar mantenerse optimista, que es lo que queda.

¿Cómo llevó el cese de las actividades? ¿Aprovechó para componer o preparar algo?

Sí, aproveché para componer y en cuanto pudimos salir de casa fui a grabar un disco que tenía preparado. Ahora estoy por sacar un single nuevo y otro pequeño EP de tres o cuatro canciones. Además de componer también hice reforma en casa para preparar un estudio y quedó un set bastante chulo para hacer directos y también para trabajar mejor a la hora de componer, para hacer cosas más matizadas, no tan generales.

Monté un estudio en casa y ahora hago bastantes directos en Twitch

¿Son una nueva forma de trabajo los directos por internet?

Estoy dándole bastante caña al tema de Twitch, estoy haciendo bastantes streamings. Hago música tanto en acústico como instrumentales y a mayores hago cosas que me gustan a mí, como los videojuegos que siempre me han molado, y reaccionando a vídeos... Se va como creando una comunidad, enfocado sobre todo a la música pero a mayores haciendo cosas que me gustan.

¿Se encarga de todo el proceso de su música?

Hago todo. Compongo en el momento que me entra la inspiración, en entre 20 y 40 minutos ya puedo tener listo un tema y a partir de ahí siempre hay que matizar 'cosiñas'. La noche me inspira bastante pero me pasa muchas veces de estar haciendo cualquier cosa y tener que pararla para grabar una nota de voz, un audio, para que no se me olvide la idea y retomarla al llegar al estudio.

¿Siempre tuvo claro que su camino era el de la música?

Siempre fue lo que quise hacer, pero no siempre supe que podía hacerlo, que la gente podía gastar su dinero o su tiempo en escucharme, pero al final fueron surgiendo una serie de casualidades que hicieron que yo me cerciorara de que a la gente podía gustarle lo que hacía y a partir de ahí lo vi claro, ya siempre tuve claro que mi vida iba a ser dedicada a la música, desde los 18 años.

¿Supuso un empujón su participación en Got Talent?

Quieras o no es un escaparate bastante grande y por suerte me fue bien, porque pudo irme mal y darme mala publicidad, pero el hecho de llegar a tanta gente te facilita las cosas al final. Fue una buena experiencia.