"Siempre estoy imaginando historias para contarlas"

¿Por qué cultivó esa pasión por la escritura?

En mi casa siempre se leyó mucho. Mi abuela y mi abuelo siempre nos contaban historias y yo, cuando jugaba con las muñecas, también las iba contando. Pero no fue hasta los 16 años cuando empecé a escribir cuentos y relatos cortos para participar en algún concurso. Tenía la necesidad de seguir jugando con las palabras.

¿Y qué le decían sus amigas cuando les hablaba de su pasión por la lectura y la escritura?

Lo tenía medio escondido. Hasta que para participar en un concurso en el instituto necesitaba la firma de una profesora. Y se lo enseñé a mis amigas y me animaron a presentarlo.

Y la profesora, ¿qué le dijo?

Yo no era muy buena estudiante y cuando se lo enseñé me dijo: ¿Pero esto lo has escrito tú?

En cambio estudió una carrera y sacó muy buenas notas.

Sí, estudié Educación Primaria y terminé en 2019, con muy buenas notas. Ahora estoy con un máster y estudiando para la oposición.

¿Cuántos libros lleva publicados?

Tres. Los dos primeros en castellano, Si me pierdo tú me encuentras y Sí me pierdo búscame, que es una continuación. También publiqué A malferida y está a punto de salir Tecendo redes.

Obtuvo dos premios, uno el Vilar Ponte de novela y otro de Galaxia, ¿los esperaba?

No, para nada. Un día antes de examinarme para la oposición me llamaron de Galaxia para decirme que había ganado el premio y creía que era una broma que me estaba gastando un amigo.

¿Escribe todos los días?

Cuando puedo. Ahora estoy terminando unos exámenes y me es más complicado, pero aunque no escriba siempre estoy pensando e imaginando historias. Como se dice, ando con la cabeza en las nubes.

¿Dónde escribe físicamente?

En el ordenador, en mi cuarto. Pero constantemente estoy tomando notas en el móvil y también llevo una libreta pequeña para apuntar cosas que se me van ocurriendo.

¿Sueña con vivir de la escritura?

Yo siempre soñé con ser maestra. Escribir no lo concibo como un trabajo, es como si me pagaran por dormir. Lo hago porque me gusta. Vivir de escribir sería genial pero no lo voy a conseguir.

¿Por qué?

En España es bastante difícil.

¿Qué libros o escritores marcaron su gusto literario?

Cuando era pequeña Los cinco. Cuando me fui haciendo mayor, las lecturas del instituto no me gustaban nada, y en gallego menos, hasta que nos mandaron leer Ollos de auga de Domingo Villar. Ahí me cambió el chip, era diferente a todo lo que había leído. Me marcó mucho el final de Plenilunio, de Antonio Múñoz Molina. Me gustan Antía Yáñez, Pedro Feijóo, Ledicia Costas...

¿Lee mucho?

Sí, y tengo la suerte o la desgracia de leer muy rápido. Me empiezo un libro por la noche y me lo acabo.