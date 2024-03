Un showcooking con cuatro platos abrirá mañana la cita

Ya está todo preparado en San Ciprián para acoger este sábado una nueva edición de la Festa do Ourizo, un clásico en el calendario festivo de la localidad, que celebra ya la trigésimo primera edición de una cita declarada de Interés Turístico Gallego desde 2008.

Un evento que goza de una gran popularidad y para el que el Concello de Cervo ha ideado una programación durante todo el día. Una fiesta que abrirán tres integrantes de la asociación Cociñeiros de Lugo: Bruno Pena, Martín Mantilla, del restaurante Berso y Juan Rubiños, del Canedo, que se encargarán al mediodía de cocinar en directo cuatro elaboraciones, que el público podrá degustar posteriormente de manera gratuita.

Los platos a realizar, de los que aguardan poder sacar hasta mil raciones, son muy distintos, "co que queremos chegar a todo o público, tanto aos que apostan polas receitas máis clásicas como as máis innovadoras", asevera Bruno Pena, quien explica que apuestan por la interpretación de una croqueta, "para o que usaremos a mesma cunca do ourizo, limpa, e sobre as gónadas verterase unha bechamel diferente e un crocante para o que usaremos un pan do país".

Una degustación para comer con cuchara, a la que se sumará una tortilla de erizo, al estilo de las de camarón del sur, un puerro asado con erizo y un ceviche.

Propuestas todas que dan idea de la gran versatilidad del erizo en los fogones, pues "dá moito xogo, tanto como prato principal como para salsas, onde é moi potente, porque o ourizo concentra todos os sabores do mar", recalca Pena.

El cocinero participó la pasada semana como jurado de un concurso para elegir las tres mejores tapas, que se servirán hoy en los bares participantes, junto a otras muchas elaboraciones en lo que representa el alma de la fiesta, en la que este año participan los locales: Bodega de Ana, autora de las dos primeras tapas premiadas en el concurso: Ourizo da horta y Sandwich mariñeiro, al que sumará Ourizo sobre terra; Las Titas, que se alzaron con el tercer premio con Nubes de ourizo, la completarán con Taco de ourizo y Pizza de ourizo. Aquelarre servirá Rolo de salmón e ourizo, Follado recheo e Croquetas de ourizo; Maruxaina tendrá Arroz caldoso con ourizos e langostinos, Ourizos gratinados e Paté de ourizo. En O Faro se podrá degustar Filloa rechea, croqueta y Snack mariño, mientras que en O Noso Lar habrá Zamburiña de ourizo gratinada, Luriñas recheas y fajita. Variedades que son solo algunas de las muchas a probar.

La cita incluye la venta de erizos cocidos por la mañana en la carpa, a cargo de la asociación Mistura. La parte musical también será importante, con animación de una y media a tres de la formación local Fol do Raxal. Desde las seis, cogerá el relevo Louband Street Band y la charanga BB+, con verbena a la noche con Funçao Públika.

Dolores García Caramés, alcaldesa de Cervo. EP

"É un día grande que congrega cada ano centos de persoas"

Dolores García Caramés vivirá como alcaldesa a súa primeira Festa do Ourizo, "un evento do que sempre desfrutei e me involucrei na súa organización", di.

A Festa do Ourizo é un escaparate para dar a coñecer a localidade e potenciar a súa economía. Que impacto ten?

É moito máis que un evento gastronómico. É un polo de atracción turística para Cervo. Un día grande que congrega cada ano a centos de persoas que nos visitan para gozar do ourizo en múltiples versións, unha delicatessen que non adoita estar nos restaurantes, polo que é unha oportunidade única para desfrutar deste manxar. É unha festa que naceu no pobo e foi medrando ata converterse no que hoxe é.

Organizan actos durante todo o día, con que acollida?

O factor meteorolóxico sempre é un factor a ter moi en conta, pero o certo é que a xente responde moi ben a toda a axenda de actos prevista. Este ano retomamos o showcooking que non se celebraba desde antes da pandemia, e é tamén un dos puntais fortes da festa, que gusta e atrae moito.