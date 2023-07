El show de Slipknot "hay que vivirlo"

El Resurrection selló un viernes de éxtasis con la arrolladora presencia de Slipknot, "un espectáculo que hay que vivirlo" según sus fans, o de Papa Roach, por primera vez en el festival y que generó una inmensa cola en su sesión de firmas previa. También se subió al escenario principal Megara, el grupo que este año llevó el fucksia rock al Benidorm Fest, para abrir una tarde épica en la que fueron muy celebrados otros shows como los de Vukovi, Blind Channel o también Fever 333.

Al igual que hizo Pantera el jueves —en cuyo concierto, pasada la medianoche, el público cantó el Cumpleaños feliz a un Phil Anselmo entregado a Viveiro—, Slipknot atrajo al Resu a gente de muy diversas procedencias y un ejemplo estaba en Jason Martínez, colombiano residente en Barcelona que lio para venir a un amigo de Bogotá. "A Slipknot los empecé a escuchar de pequeño, estaba en el colegio y me empezaron a llamar la atención. Luego cada álbum que escuchaba estaba mejor y mejor cada vez y llevo años mirando la forma de verlos, pero hasta ahora no ha sido el momento", comentó el joven. Agregó que tenía "demasiadas ganas" del concierto y disfrutaba también del evento: "Nos llamó mucho la atención y está brutal, con el ambiente, la música, las culturas...".

Su amigo que vino desde Colombia por primera vez a España, Harvey Murillo, agrega que en el Resu "el ambiente es increíble, las puestas en escena de los grupos son todas maravillosas y a mí me gusta la movidita en que me puedo meter al pogo, al circle pit, me gusta mucho meterme en el ruedo", reseña sobre conciertos en los que ya lo había dado todo, como los de Pantera o Ghost, y esperaba también disfrutar con Attila, Fever 333 o Arquitects.

Slipknot actuó a media noche, con un concierto "en exclusiva en todo 2023 en España" y cuatro años después de su anterior show en el Resu. Para la vasca Ainara Portillo verlo "es una fantasía". Ya estuvo en el de 2019 y "es imposible describirlo con palabras, es una experiencia que hay que vivir. Aunque no te guste la música, el espectáculo que dan hace que te envuelva todo. Estoy deseando volver a verlos", comentó. La joven, a la que gustan "los grupos cañeros", recomienda el festival a todo el mundo: "Merece la pena venir, si te no te gusta la música te puede gustar el ambiente, nunca ha habido movidas y es una gran familia".

Frederico Teixeira viene desde Girona "especialmente para ver a Slipknot". "Los escucho desde los 15 años, desde el primer álbum de 1997, les sigo siempre y nos surgió la oportunidad de venir, hace como seis meses que compramos la entrada y reservamos el hotel", explicó. Del grupo destaca "sencillamente la rebeldía, es algo impresionante cómo Slipknot se ha mantenido, cómo a pesar de las pérdidas del baterista y del teclista no ha cambiado. Para mí el mejor vocalista de nu metal es Corey Taylor", afirma.

Papa Roach

Desde Sevilla, Pablo Rabán venía por Papa Roach, banda de rock estadounidense que recaló por primera vez en Viveiro y que es "una de las referencias de la música de los años 2000", recordaban desde el Resu. "Es mi grupo favorito, ya les he visto dos veces y tengo muchas ganas de una tercera, es un placer volver a verlos", afirmó Pablo Rabán, a quien le gustan "las letras, la música, el significado que hay detrás; todo, la verdad". Este sevillano venía al Resu por primera vez "y muy bien, el cartel increíble, el clima espectacular y la gente muy maja".

Este grupo fue uno de los que este viernes accedió a realizar una sesión de firmas, para la que había una inmensa cola y no todos los fans pudieron llegar a ver de cerca a sus ídolos. "Llevamos más de una hora y media haciendo cola y no llegamos, es una putada", se lamentaba Lucas, de Barcelona.

Contrastaba con quienes sí habían podido cumplir su propósito, como las exultantes Ana y Bea, llegadas desde Oviedo: "Estamos como locas. A Papa Roach siempre que tenemos ocasión vamos a verlos adonde vayan y aquí estamos. Recién salidas de trabajar cogimos el coche y nos vinimos". Se mostraron además "encantadas" con la firma del grupo: "Como hay tanta cola no dejan sacar el teléfono ni grabar ni nada, pero son muy majos, te dan la mano, te preguntan qué tal y sonríen. De lujo", comentaron las asturianas, que tenían "muchísimas ganas de verlos, como siempre".

También era pura felicidad Hugo, que con su hermano Izan y su padre, de Cangas do Morrazo, logró las firmas tras presentarse ante el grupo con un cartel realizado por él mismo en el que se leía: "Hugo and Jacoby best friends forever / Hugo y Jacoby —el cantante— mejores amigos para siempre", que le firmaron los músicos. "Mi canción favorita, Last Resort, es de este grupo, me gusta su música y por fin llegó este momento", dijo el niño, que se reconocía "un poquito nervioso" ante sus ídolos.

Otros adolescentes, Keepers, cumplieron este viernes el sueño de tocar en el Resu. Lo hicieron en la azotea del local de Red Bull en el Boulevard, donde este sábado habrá más actuaciones por la tarde.

Ultimo día

El Resu acaba este sábado, jornada donde el gran atractivo es Parkway Drive, otro grupo que ya actuó en el festival pero que es muy esperado, con su potentísimo directo. En el escenario principal también estarán Architects, Soulfly, Rise of The Northstar o Polar.

Por el recinto se podía ver el viernes al cantante de Cemican, un grupo mexicano que actúa este sábado en el Ritual Stage, vestido de aborigen y repartiendo folletos para animar a asistir a su espectáculo. Este grupo fusiona instrumentos prehispánicos con el rock o el metal, además de cantar en nahuátl.