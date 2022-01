Un sexteto de voces locales a favor de Cáritas

La Navidad acostumbra a ser una época en la que se despierta el espíritu de la solidaridad, así que para cerrarla en A Mariña nada mejor que una gala solidaria que organiza el grupo humorístico Trípode. En esta ocasión será para recoger donativos para la agrupación de Cáritas de Alfoz y O Valadouro, y reunirá a seis voces de distintos puntos de la comarca con un repertorio muy cuidado. Será este sábado, a las siete de la tarde, en la casa de la cultura de O Valadouro siguiendo los protocolos establecidos por la pandemia sanitaria.

El elenco de artistas está formado por Álex Barreira de Mondoñedo, Jonathan Dasilva de Lourenzá, Tono Alonso de Foz, Hugo Eiroá de Burela, Pedro del Río de Rinlo y Toni Cazás de Viveiro.

Álex Barreira es profesor de percusión en la escuela de música de Mondoñedo y toca en la banda de Foz y en diversos grupos de la escuela mindoniense. Además formó parte de la orquesta Principal, donde cantó y tocó la guitarra. Jonathan Dasilva fue recanteiro en el programa Luar el año pasado representando a A Mariña y tiene editadas diversas canciones que se pueden ver en las redes sociales. Otra de las voces participantes es la de Tono Alonso, voz inconfundible de la narración de la Festa Normanda de Foz. También forma parte de la rondalla Latexos focense.

Desde Burela se une al grupo Hugo Eiroá, "cantautor moi sensible, con diversos temas musicais de grande inspiración e mensaxe", destacan desde la organización. Pedro del Río se inició en la rondalla Chascorrandeira del colegio público de Ribadeo y en la actualidad forma parte del Coro da Mariña. También forma parte del grupo de cantos de taberna Os do Clarete. Finalmente, Toni Cazás fue integante de varios grupos de rock y de orquestas, además de ganar el Festival do Landro de Viveiro en el apartado de canción inédita en 1999.

Todos ellos unirán sus voces este sábado en O Valadouro por una buena causa y harán pasar una buena tarde musical a todos los que se acerquen a disfrutar de su buen hacer y, a la vez, ser solidarios.