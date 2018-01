El Sevilla: "Es hora y media de risas en una narración sin un solo chiste"

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Jiménez, conocido y reconocido como El Sevilla, el vocalista de Mojinos Escozíos puede presumir de hacer siempre lo que le gusta y no es fácil hacerlo en todas las facetas artísticas en las que se ha embarcado en su vida y han sido muchas: cantante, locutor de radio, actor de cine y teatro, escritor, showman televisivo... No tiene miedo ni a quitarse la barba —lo hizo hace dos años para actuar en el programa de televisión Tu cara me suena— y si no lo hace es porque su mujer se lo prohíbe, "me dice que tengo la misma cara que cuando nos conocimos, hace veinte años, pero yo creo que no es verdad", cuenta.



Con un nuevo espéctaculo a la vista, llega a Burela con Reflexiones del Hombre Lengua con el que lleva de gira desde el año 2014. ¿Adaptan los espectáculos a las zonas en las que los representan?



No, lo que se verá en Burela es lo que ya se ha visto en las 160 representaciones que llevamos en estas cuatro temporadas, en que hemos recorrido media España. Es difícil de explicar, porque no es un monólogo al uso, porque no hay un solo chiste, pero en hora y media te garantizo que la gente no parará de reír. Hay un personaje, que es un loco que se cree Sócrates y que se dedica a adoctrinar al público que desde el primer momento se creen que son sus discípulos y te digo que se lo creen tanto y se meten tanto en el papel que cuando salen del teatro siguen siendo discípulos de Sócrates.



La colaboración de los espectadores es, entonces, esencial.



Totalmente y desde el minuto uno, porque de lo contrario no se podría seguir la clase, pero en ningún sitio han estado callados y ha habido lugares con gente más mayor o más joven entre el público, teatros llenos o más vacíos y siempre ha resultado y ahora no va a ser menos. Lo que yo hago es una narración sobre la que la gente va sacando sus propias conclusiones, como que si los dos lados más cortos de un triángulo son los catetos, o sea de pueblo, el grande tiene que ser a la fuerza de la capital y si lo rematas con la reflexión de que hipotenusa tiene las mismas letras que hijo de puta o que si Unamuno era uno, Benito Pérez Galdós parecen dos, pero era uno también, como Ortega y Gasset...



De todas las representaciones, solo han hecho una en Galicia, el pasado año en Vilagarcía. ¿Tal mal lo tratamos por aquí?



Para nada, nunca hemos tenido una mala experiencia en Galicia y creo que vinimos en todas las giras de los Mojinos. La actuación en Vilagarcía de Arousa, en marzo del pasado año fue especial al ser en la tierra de la persona con la que me encantarían que me compararan, con Pepe Rubianes, por todo, por el estilo, la palabra, la picardía.



¿Actuar en un sitio pequeño tiene más encanto?



Cada cosa tiene su malla y yo he actuado en teatros con 1.500 personas y en otros en que había 200 y siempre tienes que hacer tu mejor actuación, porque todo el mundo ha pagado su entrada y quiere ver lo mejor de ti. Lo que tienen los sitios pequeños es tanta cercanía que si te cae una gota de sudor, se oye y si tienes la garganta seca, también se nota.



¿Qué le dice a la gente de Burela para que no se lo pierda su espectáculo del viernes?



Pues que es una buena oportunidad para ver este espectáculo, porque acabamos de presentar, el pasado mes de octubre, el nuevo: Frotámela. La historia del genio de la lámpara, con el que contamos iniciar gira en primavera y es el que ya nos están pidiendo, por lo que es una gran oportunidad de disfrutar de esta narración filosófica como ya lo han hecho miles de personas.



¿Se entiende bien en el Norte el humor de abajo?



Es algo que yo no me he planteado y cuando la gente viene al teatro se olvida de si tienes o no un determinado acento. A mí me gusta el humor vasco o el aragonés; son distintos, pero eso no significa que unos sean mejor que otros. Yo, por ejemplo, no renuncio a mi acento y soy más sevillano que La Giralda, pero no me va eso del pelo repeinado para atrás o las sevillanas.



Pero tiene un par de ellas.



Sí, pero roqueras.



Siguiendo con la música, su grupo, los Mojinos Escozíos sigue vendiendo discos a montones y ya llevan más de veinte años en el panorama musical y eso que no daban un duro por vosotros.



Ni nosotros mismos dábamos un duro por nosotros. (Risas)



¿Es verdad que siempre hacen los que les gusta?



Absolutamente verdad y es una gran suerte y lo tenemos hablado cuando vamos de gira y lo comentamos con otra gente.



La música le ha llevado a participar en programas como Tú si que vales, Mira quien baila, Tu cara me suena o Jugando con las Estrellas. ¿Qué tienen estos programas que enganchan?



Yo creo que son programas en los que se ha recuperado el formato familiar, de todos delante de la tele viendo lo mismo. Yo he disfrutado en todos esos que has citado, que son los que yo he participado, pero ha habido otros proyectos en los que he dicho que no. No podría estar en algo que no me guste, se me notaría.