Severo García Cancelas: "Se me da bien hacer los guisos y el caldo gallego"

¿Cómo le dio por dedicarse a la carpintería? Un tío mío, Camilo, era anticuario y hacía algo de carpintería. Entré a trabajar con él a los 17 años y me quedé con el taller.

¿Estudió en A Pontenova?

Sí, en el colegio y un par de años en Lugo, uno en el instituto y otro en el seminario.

¿Cómo fueron los comienzos en el taller de su tío?

Empecé haciendo cosas básicas, restaurando muebles, pero poco a poco fui mejorando y haciendo cada vez más cosas.

¿Quedan muchos carpinteros en el municipio?

Que nos dediquemos a la madera debemos ser tres o cuatro. Antes había diez o más, pero nadie quiere este tipo de trabajos porque cuesta mucho dinero montar un taller y el aprendizaje.

¿Usted se ve jubilándose en la carpintería?

Sí. Es un trabajo que me gusta. Cansa, como todo, pero a mi me gusta.

¿Es aficionado a las carrilanas? Sí, participo en algunas que se organizan aquí en el pueblo o en Abadín.

¿Y esa afición, de dónde viene?

Desde niño ya tenía unos carritos para bajar por mi calle, la Rúa da Feira, que es bastante empinada. Y ahora tengo un carro de madera hecho con rodamientos.

Es aficionado a la música.

Sí, nada serio, pero sí. Somos un grupo de amigos que cuando hay cantos de taberna nos juntamos, bailamos, tocamos.

¿Qué instrumento toca?

Bueno, yo estropeo la gaita y el tambor. Normalmente vamos a algún evento, alguna churrascada y hacemos algo de ruido.

¿Y cuántos forman el grupo?

Pues depende, pero entre 8 y 15. No tenemos nombre y dependiendo de dónde vayamos nos lo cambiamos, utilizamos uno u otro. A veces organizamos una comida y después nos ponemos a bailar y tocar en el mismo restaurante al que vamos.

Severo García, en carrilana. AEP

¿Cómo ve la evolución de A Pontenova en las últimas décadas?

Aquí bajó bastante el número de vecinos, pero ahora está subiendo mucho el número de gente que compra casas y las restaura. Son gente que viene en verano, en Navidad o Semana Santa.

¿Qué hace para desconectar de su trabajo? Pues hay gente que se aburre, pero yo nada. Tuve moto de enduro y ahora tengo un quad, me gusta la huerta y todo lo que son deportes de agua. Lo que no me gustan son los deportes de balón, fútbol, baloncesto...

¿Hacen muchas rutas con el quad?

Sí, hacemos rutas de fin de semana o de un día entero. Vamos a comer a algún sitio o nos llevamos la comida y comemos en el monte.

Y en verano, ¿a la playa?

No, yo siempre fui de bañarme en el río. También hice el Baixeo, tengo una lancha hecha por mí de madera.

¿Cocina usted en casa?

Sí, al mediodía. Aprendí algo de mi madre y luego fui mirando cosas por internet. Me salen bien los asados, los guisos con patatas y costillas y el caldo gallego.