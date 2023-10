El servicio de grúa municipal de Viveiro sigue inoperativo por diversas circunstancias

El Concello de Viveiro no cuenta actualmente con servicio de grúa municipal. El PP preguntaba en el último pleno por esta dotación, cedida a Aparcamientos A Mariña, pero el gobierno explicó que "actualmente, segundo os informes de prevención, ningún traballador está apto para realizar este traballo, tendo en conta que a forma de recoller os vehículos con carros que pesan 20 quilos supón un sistema obsoleto, non estando considerado polo momento adquirir un guindastre novo".

Desde el gobierno recuerdan que Aparcamientos A Mariña es una empresa 100% municipal y centro especial de empleo, por lo que su personal tiene como mínimo una discapacidad del 33%. Añaden que hasta el 2016 los empleados se rotaban para atender el servicio de grúa y a partir de ese año se adquirió un compromiso con uno de los trabajadores para cubrir el servicio, "coa correspondente retribución económica".

Sin embargo desde hace dos años este trabajador dejó de prestar este servicio por motivos de salud y en ese momento el encargado de la empresa asumió las competencias hasta que, también por prescripciones médicas, tuvo que dejar de realizar ese trabajo.

Esta situación fue abordada en varias ocasiones en el consejo de administración de la sociedad, donde están representados "todos os grupos da corporación" y donde también se informó de que "se trata dun servizo deficitario", algo que se puso de manifiesto en la junta general de 2022.

Añaden desde el gobierno local que en septiembre de ese año se solicitaron presupuestos a dos empresas para que se hicieran cargo de la retirada y transporte de vehículos hasta el depósito municipal, situado en el aparcamiento subterráneo. "Unha delas contestou que non podía realizar ese servizo xa que pola altura do seu guindastre non podía acceder ao aparcamento municipal, e a outra manifestou que podería dispoñer de persoal para realizalo, sempre e cando puidera utilizar o guindastre municipal, de estar en condicións axeitadas".

Esta segunda empresa realizó el servicio este año durante el Resurrection Fest, pero "pasados uns días comunicáronnos que non estaban interesados en continuar polo traballo na súa empresa".