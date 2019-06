El servicio de empleo de Cogami tiene registradas 404 personas en la comarca

El Servicio de Orientación e Intermediación Laboral (SIL) que tiene Cogami habilitado para atender a las personas con discapacidades que buscan un empleo cuenta en la comarca con 404 demandantes, de los cuales 255 son hombres y 149 mujeres. Este servicio cuenta con instalaciones en las siete ciudades gallegas y desde la de Lugo se desplaza una orientadora laboral para presentar atención a A Mariña y a otros concellos de las comarcas de Terra Cha, A Montaña y Meira.

"Estes desprazamentos pretenden achegar o servizo ao entorno rural e evitar que sexan as persoas usuarias as que se teñan que desprazar ata as cidades, dadas as dificultades de desprazamento que existen nas zonas rurais, con núcleos de poboación dispersos, falta de transporte público e, no caso de habelo, non é adaptado", explican desde Cogami.

En el caso de la comarca de A Mariña la orientadora que hace estos desplazamientos es Raquel Grandío, que mediante contacto telefónico o a través del correo electrónico concreta una cita presencial con la persona usuaria del servicio de empleo para actualizar su currículo o sus datos personales, así como para conocer sus inquietudes y preferencias para desarrollar un trabajo.

Las personas que contactan por primera vez con este servicio, suelen hacerlo después de ser informadas por otros usuarios de la bolsa de empleo o porque conocieron la existencia de este servicio a través de los servicios municipales de orientación laboral o trabajo social.

"Existe un contacto fluído con estes servizos da administración local e Cogami, polo que cada vez que lles pide atención unha persoa con discapacidade, os profesionais destes servizos encárganse de derivalas", explican desde Cogami y añaden que "moitos puntos de atención na zona rural son nas instalacións municipais que ceden os concellos, ademais de centros sociocomunitarios da Xunta".

En lo que se refiere a la comarca mariñana, Grandío destaca que los perfiles predominantes son aquellos usuarios que tienen un certificado de incapacidad para profesiones vinculadas al mar, "polo que é preciso a súa reciclaxe para volver ao mercado laboral". "Tamén os perfís adoitan ser de baixa cualificación pero con boas habilidades comunicativas que poden desenvolverse en postos de cara ao público sen esixencia física", añade.

Una de las funciones del servicio también es mantener un contacto fluído con las empresas de la zona "para sensibilizar e informar sobre os perfís das persoas que contén a base de datos". Según indican desde Cogami este año se visitaron 23 empresas, de las cuales cinco fueron contactadas por primera vez.

Según los datos de Cogami, este año fueron insertadas 39 personas en estas comarcas.