Un servicio cogido con pinzas

El servicio de recogida de la basura y todas las prestaciones que lleva añadidas, como la limpieza viaria o de las playas y la gestión del punto limpio, se tambalea en Burela después de que el equipo de gobierno no fuera capaz de sacar adelante la nueva adjudicación en el pleno telemático celebrado esta semana.

1. ¿En qué situación se encuentra el servicio?

En el anterior mandato, cuando el PSOE gobernaba en mayoría, se adjudicó el contrato a la empresa Geseco. Se hizo en febrero de 2017 por un año, prorrogable por otro, por una cuantía de 660.000 euros. Así las cosas, el contrato está caducado desde febrero de 2019. El expediente para la nueva adjudicación empezó ya a finales de 2018, pero los trámites administrativos y las elecciones municipales, que en Burela tuvieron que repetirse en noviembre, fueron prolongando el proceso y ahora el contrato actual está caducado y el nuevo, que sería con Urbaser, no existe.

2. ¿Puede perderse la recogida de basura ?

En teoría sí y esa es una de las preocupaciones del edil de obras, Ramiro Fernández Rey, que fue el encargado de defender la nueva adjudicación en el pleno celebrado el pasado jueves. La antigua empresa ya no tiene contrato y podría abandonar el servicio y la nueva no puede hacerse cargo sin un contrato de por medio. La recogida de basura en sí es un servicio esencial y un tema de salud pública, por lo que las administraciones tienen fórmulas para llevarla a cabo, como ocurre en una huelga que se prolonga, pero el resto de servicios que prestan estas empresas quedarían en suspenso. Una cuestión aparte son los trabajadores, que estarían en una situación delicada.

3. ¿Cuál es el principal escollo para no aprobar el nuevo contrato?

Este mandato el PSOE gobierna en minoría, por lo que necesita el apoyo o la abstención de alguno de los otros dos grupos y eso fue lo que no se dio en el último pleno. Tanto el PP como el BNG coinciden al señalar que se trata de un servicio que se encarece mucho al pasar a costar 816.000 euros frente a los 660.000 de antes. Además los nacionalistas apuestan por municipalizar el servicio o incluso por mancomunarlo bien con Cervo, donde este servicio ya es público, o a través de la Mancomunidad de Municipios de A Mariña hacer un servicio de recogida comarcal.

4. ¿Cómo justifica el gobierno la subida del precio?

El edil de obras, Ramiro Fernández Rey explicó durante el pleno que los pliegos de la adjudicación incluyen muchas mejoras para el servicio que se hicieron “coa experiencia acumulada neste sentido” y que justifican la subida de precio. Por ejemplo habría recogida de muebles y voluminosos cinco días a la semana y recogida de papel y cartón puerta a puerta tres día a la semana, también estaban Una vista del casco urbano de Burela. A Mariña previstos más baldeos de calles y desbroces, mejorar la limpieza de playas y el punto limpio e instalar un punto limpio móvil. Además habría en funcionamiento dos barredoras, cuando ahora hay una.

5 ¿Por qué no se municipaliza el servicio?

La municipalización de los servicios públicos es una forma de gestión que los partidos anuncian en sus programas electorales y defienden desde la oposición, pero que nunca llega a ponerse en práctica cuando llegan al gobierno. Según explicó Fernández Rey, a la hora de sacar esta adjudicación se pidió dos informes, uno a la Diputación y otro a una empresa, externa “e economicamente non é satisfactorio” llevar a cabo una municipalización del servicio en base a estos documentos. Además la ley en estos momentos no permite a las administraciones locales asumir más personal propio.

6. ¿Cuál es el camino ahora?

El alcalde ya anunció que estudiarán si la votación del pleno es nula de pleno derecho basándose en que la adjudicación la hizo una mesa de contratación técnica, por lo que el pleno era “un trámite para darlle legalidade”. Si no puede ser, el gobierno tendrá que buscar el apoyo de algún grupo de la oposición.