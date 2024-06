Un servicio de autobuses de Arriva facilita a diario la visita a As Catedrais

Visitar la playa de As Catedrais aunque no se disponga de un vehículo es ahora mucho más sencillo durante todo el mes gracias al servicio de autobuses que creó la empresa Arriva y que funciona en una doble dirección, desde Ribadeo a Foz y desde Foz a Ribadeo. Los viajes previstos son, según el caso, dos o tres para cada jornada que se distribuyen de una forma muy uniforme aunque no igual durante el mes, ya que los que salen desde Ribadeo son a las nueve o nueve y media de la mañana, a las doce o doce y media y, ya por la tarde, a las cuatro o cuatro y media.

En la dirección opuesta las salidas desde Foz son también bastante uniformes y los horarios son a las diez y cuarto, once menos cuarto o once y cuarto en función de la jornada; a la una menos cuarto, una y cuarto o dos menos cuarto en el último de la mañana y a las cinco y cuarto o seis menos cuarto el que se hace por la tarde.

Estos horarios se planificaron para que las personas que utilizan el servicio de autobús puedan, en algunos casos, hacer coincidir su viaje con los momentos en los que es posible visitar la playa con las mareas bajas, aunque esto no podrá ser siempre así. Este servicio de autobús realiza algunas paradas más para completar el servicio que ofrece y se detiene en las playas ribadenses de Os Castros, As Illas y Esteiro, en el núcleo de San Miguel de Reinante, la playa de Remior, el pueblo San Cosme de Barreiros y la zona de A Espiñeira.

Las frecuencias de este servicio de autobús a la playa de As Catedrais variarán posteriormente, en julio y agosto, cuando la demanda de los mismos es muy diferente y mucho más elevada que a lo largo de este mes, en el que ya hay presencia de turistas pero todavía mucho menor que más adelante.

Un servicio importante para la playa de As Catedrais en verano

La creación de un servicio de autobús que acerque a la gente hasta la playa de As Catedrais y pueda llevarla de vuelta posteriormente es muy importante porque ayuda a aliviar de forma notable el tráfico en esa zona.

La carretera que pasa por la playa ribadense, titularidad de la Diputación, es muy estrecha y genera muchos problemas en momentos de mucha afluencia de vehículos, algo que resulta bastante frecuente en muchos momentos de periodo estival.