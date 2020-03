Serpa comienza el trampeo contra las velutinas en varios concellos de la Costa

La temporada de trampeo contra la avispa velutina o asiática acaba de comenzar. El gerente de Servicios Privados Antivelutina (Serpa), el vivariense José María Vázquez, augura una campaña de gran propagación del insecto, debido a que "a floración é xa máxima, e agora como ninguén se preocupa vanse expandir tranquilamente". Se trata de un cálculo que hace a partir de la observación de las capturas que registra en su finca de Valcarría.

Vázquez aconseja colocar trampas a quien tenga la posibilidad de hacerlas para entretenerse en estos días, porque "vai supoñer unha autoprotección, xa que o trampeo é a primeira liña de defensa contra elas". El también apicultor destaca que ahora se percibe la importancia de polinizadores, como las abejas, que favorecen las cosechas en el campo.

El gerente de Serpa destaca que muchos ayuntamientos de la comarca "tomaron en serio" la lucha contra el insecto invasor. Ya tiene cinco confirmados y otros a la espera de que puedan celebrar pleno para sumarse a la campaña. Vázquez precisa que en los casos en que no pueda iniciar el trabajo durante este mes, duplicará o triplicará el número de trampas para contrarrestar el tiempo que no pudo aprovecharse.

"A nosa intención é facer un despregue importante en todas as zonas onde actuemos da comarca"y comenta que el pasado año descubrieron que "as raíñas, como as bolboretas, reúnense en certos puntos, onde capturamos entre 30 ou 50 exemplares de raíñas neses sitios cando o normal é coller dous ou tres. A limpeza dun deses puntos ten un impacto brutal en quilómetros de superficie arredor". Vázquez explica que parecen áreas de reagrupación, "xúntanse ou pasan por alí por algún motivo, é algo curioso", señala.

José María Vázquez resalta que las trampas están esterilizadas y que no es conveniente tocarlas una vez colocadas, salvo para reponer el líquido atrayente. Entiende su trabajo como una labor de seguridad ciudadana y constata que las velutinas están instalando los nidos en los sitios más cómodos. Por eso incide en la importancia de hacer trampas y colocarlas en el entorno de las viviendas para evitar peligros cuando se hagan labores de desbroce. "É importante poñelas agora, porque supón un beneficio para toda a comunidade, xa que só se capturan raíñas".

Por otro lado, el exterminador vivariense indica que también trabajan en el módulo protector de colmenas para mejorar el filtro interno y en un nuevo sistema defensivo para colocar en el módulo, el cual puede comprarse en mundoabejas.com. "Con estas melloras, que esperamos ter listas para o ano, queremos ofrecer unha garantía dun 99%".